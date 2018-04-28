İGA’da işletme dönemine geçiş başladı

28 Nisan 2018

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, havacılık sektöründe Türkiye’yi bir merkez olarak konumlayacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına çok az bir zaman kala, yaklaşık 36 bin kişinin çalıştığı İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin organizasyonel yapısının işletme dönemine hazır hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, oluşturulan yeni yapıda, bu zamana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen inşaat sürecinin sonuna yaklaşılması sebebiyle tüm birimlerin 25 yıllık işletme sürecini yönetmek üzere tek bir çatı altında toplandığı belirtildi.

Eylül 2017 itibarıyla İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kadri Samsunlu’nun, oluşturulan yapının tepesinde olacağı ifade edilen açıklamada, İGA Havalimanları İnşaatı Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Yusuf Akçayoğlu’na, bugüne kadar proje için ortaya koyduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, 29 Ekim 2018’de ilk fazının tamamlanmasıyla hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanacağı aktarılarak, operasyonel hazırlık ve taşınma süreci çalışmalarının hızla devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nda işletme döneminde görev alacak personel alımlarının ise artarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA