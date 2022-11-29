İhracat, 10 ayda 210 milyar dolara dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre; Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,4 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2021’de yüzde 93,2 iken geçen ay yüzde 73’e geriledi. Diğer yandan ihracat, 2022’nin Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat ise yüzde 39,4 yükselişle 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler kapsamında dış ticaret açığı, ocak-ekim döneminde yüzde 168,3 artışla 91 milyar 49 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Ekim 2021 döneminde yüzde 84,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,7’ye geriledi.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,7

Dış ticaret verileri kapsamında ekonomik faaliyetler incelendiğinde; ihracatta ekimde imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu. Yılın ocak-ekim dönemindeki ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ekimde ara malların payı yüzde 79,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,1 olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde ise ara malların payı yüzde 81,2, sermaye mallarının payı yüzde 10,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 8 oldu.

Rusya ithalatta ilk sırada

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 688 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 418 milyon dolarla Irak, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 146 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Ekimde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam dış satışın yüzde 31,3’ünü oluşturdu. Yılın 10 aylık döneminde de ihracatta ilk sırada yine Almanya yer aldı. Bu ülkeye 17 milyar 463 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya’yı 14 milyar 55 milyon dolarla ABD, 11 milyar 302 milyon dolarla Irak, 10 milyar 908 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 209 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam dış satışın yüzde 30,5’ine karşılık geldi.