"İhracat artış hızının kasım ayları içerisinde en yüksek değerini görüyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yılın kasım ayı ihracatının, kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Kasım ayında ihracatın 21 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranının yüzde 1,9 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "İhracat artış hızının yavaşlamasına rağmen bu ihracat rakamının kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatımız ise 253,5 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, Rusya ile ihracat artışındaki ivmelenmenin kasımda da devam ettiğini ve kasımda da Rusya'nın, Türkiye ihracatında dördüncü sırada yer aldığına işaret ederek, "En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek ihracat artış oranı yüzde 104,9 ile Rusya'ya oldu. Almanya ile yüzde 5,3 ABD ile yüzde 4,6 Irak ile yüzde 7,1 artış olurken İtalya'ya ihracatımızda yüzde 4,3’lük bir gerileme olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayında ithalatın yüzde 14 artışla 30 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, ithalat alt kalemlerine bakıldığında ham madde (ara mallar) ithalatında yüzde 11, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 14,9 ve tüketim malları ithalatında yüzde 40,6 oranında artış yaşandığını kaydetti.