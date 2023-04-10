İhracat iklimi endeksi Mayıs 2022'den beri en yüksek seviyede

İSO verilerine göre endeks Mart ayında ihracat ikliminde Mayıs 2022'den bu yana görülen en belirgin güçlenmeye işaret etti.

Endekste 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO'nun açıklamasında, "İhracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandı" denildi.

İSO verilerine göre Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim üst üste ikinci ayda da artarak son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşirken, ABD'de ekonomik aktivite son dokuz ayın en yüksek artışını kaydetti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Küresel talepteki toparlanmanın hızlanma sinyalleri vermesiyle birlikte Türk imalatçılarının ihracat ikliminde yaklaşık bir yıla yakın dönemin en belirgin iyileşmesi gerçekleşti" dedi.