İhracat miktarında sınırlı düşüş

11 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin "Dış Ticaret Endeksleri" raporunu açıkladı. İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 24,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 7,7 arttı



İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, yakıtlarda yüzde 19,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 artış gösterdi. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 8,7 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,1 düştü



İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artarken, yakıtlarda yüzde 37,7 azalma meydana geldi. İhracat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4,6 yükseldi



İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı.