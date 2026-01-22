İhracatçılar DÜNYA’nın zirvesinde buluşuyor

DÜNYA Gazetesi, ekonomi zirvelerine “ihracat” başlığı ile devam ediyor. En son 31 Ekim 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in katıldığı finans zirvesiyle Türkiye’de bankacılığın zirvesini buluşturan DÜNYA Gazetesi, şimdi de kalkınmanın anahtarını elinde tutan ihracatçılarla buluşuyor.

29 Ocak 2026’da Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’ın katılımı ile düzenlenecek “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi” bu alanda yapılmış en geniş katılımlı ve sonuç odaklı zirve olacak.

İhracatçıların evi olan Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenecek zirveye firma temsilcileri, üst düzey bankacılar, sektör profesyonelleri ve ihracat uzmanları izleyici olarak katılacak.

DEİK Başkanı Nail Olpak’ın da kapanış konuşmasını yapacağı zirvede, ihracatçılar geçtiğimiz yılı değerlendirirken 2026 yılı ile ilgili beklentilerini paylaşacak.