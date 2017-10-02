İhracatçının Facebook’u teşvikle ayda 100 TL oldu

02 Ekim 2017

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 80 teşvik getirdiği üç e-ticaret firmasından biri olan Kompass’ın global CEO’su Patrick Coupier Türkiye’nin bu yıl en hızlı büyüdükleri ülkelerin başında geldiğini söyledi. Kompass Interntional CEO’su geçtiğimiz hafta site ile ihracatını artıran Türk firmalarına ödül vermek için Türkiye’deydi. Coupier, “Ekonomi Bakanlığı’nın seçtiği üç firmadan biri olduğumuz için gururluyuz. Hedefimiz üyelerimizi sürekli ihracat yapabilecekleri şirketlerle buluşturmak” dedi.

Kompass 60 ülkeden 10 bin şirketin üye olduğu, “ihracatın facebook” u olarak tanımlanabilecek bir ağ. Üzerinden mal alınıp satılmıyor. Alıcı ve satıcıların buluştuğu bir platform. 56.000’in üzerindeki faaliyet ve ürün kod yapısı ve 70’in üzerindeki detaylı arama kriteri ile Kompass üyeleri 26 dile çevrilen sayfalarıyla 7x24 açık bir online fuar ortamında nokta atışıyla aradığı bağlantıları kurabiliyor. Kompass üzerinden herhangi bir ticaret yapılmadığını, görevlerinin iki şirketi buluşturmanın ötesine geçmediğini anlatan CEO Coupier, bu yapıları ile Türkiye’de teşvikli diğer iki platforma üye olan şirketlerin kendilerine de teşvikli üye olabildiklerini söyledi. Coupier’in verdiği bilgiye göre Kompass Türkiye’de teşviğin etkisi ile bu yıl üç haneli büyümüş. Türkiye’de 19’uncu yılını tamamlayan şirketin dünya CEO’su Patrick Coupier DÜNYA’nın sorularını yanıtladı:

- Kompass, Türkiye’de teşvikli platformlardan biri. Nasıl bir büyüme sürecindesiniz?

Dünyada bu yıl iki haneli büyüdük. Türkiye ise en hızlı büyüdüğümüz ülkelerden biri oldu. Üç haneli bir büyümeye imza attığımızı söyleyebilirim. Büyük bir başarı yakaladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile başladığımız çalışma ile geçen yıl 120 üyemiz varken şu anda 500’ün üzerine çıkmış durumdayız. Biz B2B dediğimiz şirketler arası iletişimi sağlayan bir platformuz. Bizim yaptığımız işi yapabilen çok da fazla rakibimiz yok.

- Şirketler, sizin sitenizdeki şirketlerin güvenilirliğinden nasıl emin oluyor, bir garanti sunuyor musunuz?

Kompass, sosyal ağlarda olduğu gibi kişilerin veri girdiği bir sistem değil. Şirketlerin veriyi yönettiği bir ağ bu. Yani örneğin bir şirketin pazarlama müdürü görevden ayrıldıysa, şirket bunu bildirdiği anda sisteme girilir. TİM niye bizimle çalışmayı seçti? Bilgi, sürekli güncellenmesi gereken bir şey artık. Müşterileriniz sizinle çalışırken ciddi bir başarı sağlıyorsa bu bir garantidir.

- Bu başarılara bir örnek verebilir misiniz?

Türkiye’de ödül verdiğimiz firmalardan biri bugün bize toplam cirolarındaki ihracat payını yüzde 9’dan Kompass ile yüzde 45’lere çıkarttığını söyledi. Alibaba ve Turkish Exporters da bizim gibi TİM’le işbirliği içinde teşvik kapsamında. Ancak onlarda bizdeki gibi ürün kodlarını kullanarak araştırma yapabileceğiniz bir veri tabanı yapısı yok. Şirketler istediği ürünü koyuyor, isteyen de gidip alıyor. TİM, o iki paketten birini seçenlerin bizimle de çalışabilmesine imkan sağladı. Bir müşterimiz örneğin ürettiği bornozları Amerika’ya satmak istiyordu. Yeterli alıcı olmadığını söyledi. Kendisine yüzme havuzları, okullar, kulüpler, oteller gibi alma potansiyeli olan firmaları sunduk. Rakibi analiz edebildiğini anlattık. Çinli bornoz üreticisi nereye ne satıyor, bunu görebiliyor. Bu veriden işi için faydalı analizler yapma imkanı sunuyoruz.

Teşvik süreci nasıl işliyor?

Eski sistemde Kompass üyeliği 16 bin TL olarak ücretlendirilmişti. Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşviğinde 250 şirket biraraya gelip üye olduğu için Kompass’tan çok ciddi bir ölçek indirimi alınmış. Ücret 5 bin 944 TL’ye inmiş. 250 şirket zorunluluğu böyle bir indirimi beraberinde getirmiş. Bu rakamın sadece yüzde 20’sini ödemek bir şirketin Kompass üyeliği için yeterli. Bu 1189 TL, TİM’e ödeniyor. Dekontu Kompass’a yollanıyor. 250 şirket biraraya geldiğinde bu liste TİM’e sunuluyor. Onaylandığında kullanım başlıyor. İlk 250’lik grup teşviğin çıktığı Mart ayından 3 ay sonra tamamlanmış. İkinci 250’lik grup ise geçtiğimiz hafta oluşmuş. Kompass Genel Müdürü Mehmet Pişkin üçüncü grubun ise bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Pişkin’in verdiği bilgilere göre son durum itibarıyla teşvikten 3 bin şirket yararlanmış. 500’ü Kompass’da. Yaklaşık 2 bini Ali Baba’da, geri kalanı da Turkish Exporter’da...

Sürdürülebilir ihracat için KOBİ'lere tavsiyeler

- E-ticaret teşviği alabilmek için TİM’e üye olmak gerekiyor. Teşviğe ilgi gösteren şirketlerin ağırlığı KOBİ’lerden oluşuyor.

- Artık dünyada B2B yapmazsanız pozisyonunuzu koruma şansınız yok. Varsa geçmiş kötü deneyimlerinizi bir kenara bırakın, kaliteli ve sürekli bir ihracat ilişkisi için doğru platformları kullanmak çok önemli.

- Kompass’ta bilgisini güncelleyen, araştırma yapan şirketler başarılı oluyor. Bu nedenle KOBİ’lerimize İngilizce bilen, gelişmeleri takip eden genç bir elemanı alıp e-ticaret uzmanı olarak içeride yetiştirmeleri çok önemli.