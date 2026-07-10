İhracatta 3 aylık ‘sıcak yaz’ mesaisi başladı

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Küresel çatışmalar, artan maliyet yükü, finansman arayışı ve seçim yarışı derken zorlu bir 6 ayı geride bı­rakan Türk ihracatçısı, sıcak yaz mesaisine hızlı başladı. Yılın ilk yarısında 136 milyar dolar mal, yaklaşık 122 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 258 milyar dolarlık rakama imza atan ihra­catçılar, yılın sonunda 410 milyar dolar hedefini aşmak için küre­sel pazarlara çıkarma yapmaya hazırlanıyorlar. Küresel ticaret­teki korumacı politikalar ve pa­zar daralmalarına karşı aksiyon alan Türk ihracatçıları, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsa­yan 3 aylık dönemde dünya gene­linde dev bir ticaret diplomasisi başlatıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonun­da ve ihracatçı birliklerinin orga­nizasyonunda gerçekleştirilecek pazar çıkarmalarıyla, ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Afrika ve As­ya-Pasifik’e kadar çok geniş bir coğrafyada milyarlarca dolarlık yeni iş hacmi hedefleniyor. Tem­muz ayında başlayıp eylül ayında tam anlamıyla bir “fuar fırtına­sı”na dönüşecek olan takvimde, hazır giyim, otomotiv, demir-çe­lik, maden, kimya, deri ve gıda gi­bi lokomotif sektörler yeni iş bağ­lantıları için sahada olacak.

Ağustosta “uzak pazarlar” ve alternatif rotalar öne çıkıyor

Türk hazır giyim ve tekstil sek­törü, yaz dönemine hızlı bir giriş yapıyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonuyla tem­muz ayında Londra’daki Sour­ce Fashion fuarına çıkarma ya­pacak olan üreticiler, hemen ar­dından Kazakistan’daki Central Asia Fashion fuarı ile Orta Asya pazarındaki yerini sağlamlaş­tıracak. Temmuz ayının en dik­kat çekici stratejik hamlelerin­den biri ise İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından Lond­ra’ya düzenlenecek olan mobil­ya, ev tekstili ve halı sektörlerini kapsayan Ticaret Heyeti olacak. İstanbul Deri ve Deri Mamulle­ri İhracatçıları Birliği (İDMİB) de Türk deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve Kuzey Ame­rika’daki etkinliğini artırmak amacıyla 5-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada’nın Montreal kentine Sektörel Ti­caret Heyeti düzenliyor. Kana­da’nın yüksek alım gücü ve ka­liteli ürün talebiyle sektör için önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirten İDMİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Güven Kara­ca, amaçlarının Türk deri ve deri mamulleri sektörünün bu pazar­daki görünürlüğünü artırarak ih­racatı çok daha güçlü seviyelere taşımak olduğunu ifade etti.

Avrupa pazarındaki yaz dur­gunluğunu fırsata çevirmek iste­yen ihracatçılar, ağustos ayında yönünü uzak coğrafyalara çevi­riyor. İstanbul Maden İhracatçı­ları Birliği (İMDİB), Güney Ame­rika’nın en büyük pazarı konu­mundaki Brezilya’ya sektörel ticaret heyeti düzenleyerek Türk doğal taşının bu bölgedeki payını artırmayı hedefliyor. Yine hazır giyim sektörü ise ABD pazarın­daki gücünü korumak adına Ma­gic Las Vegas fuarına milli katı­lım gerçekleştirecek. Orta Ana­dolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), ağustos ayının sonunda Polon­ya’nın başkenti Varşova’ya geniş kapsamlı bir genel ticaret heye­ti götürerek Avrupa’nın lojistik merkezinde B2B görüşmelerine imza atacak.

Ağustos ayı genel olarak yaz durgunluğu ve firmaların tatil dönemleri sebebiyle daha çok Brezilya, Tayland gibi uzak pa­zar heyetleri ile geçerken, ihra­cat takviminin en yoğun dönemi ise eylül ayı olacak. Küresel sa­nayinin kalbi sayılan dev organi­zasyonlar bu ayda arka arkaya ka­pılarını açarken, Türk üreticileri de fuar alanlarında adeta üs ku­racak. İhracatçılar özellikle ey­lülün ikinci yarısında aynı anda Frankfurt, Milano, Verona, Mos­kova ve Paris gibi merkezlerde eş zamanlı milyar dolarlık masa­lara oturacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), dünyanın en büyük oto­motiv yan sanayi fuarı olan Au­tomechanika Frankfurt ve ticari araçların vitrini IAA Transpor­tation Hannover fuarlarına yüz­lerce firmayla katılarak gövde gösterisi yapacak. İklimlendir­me Sanayii İhracatçıları Birliği (İSİB) ise Milano’daki MCE fua­rında iklimlendirme sektörünün gücünü sergileyecek.

Mutfak eşyaları ve hazır giyimde ABD çıkarması

Eylül ayında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıla­rı Birliği (İDDMİB), endüstriyel mutfak ve ev eşyaları sektörüyle Florida’da ECRM etkinliklerine katılarak ABD pazarında derin­leşecek. İHKİB ise New York’ta­ki Coterie fuarı ve Los Angeles Ticaret Heyeti ile ABD’nin hem Doğu hem Batı yakasını markaj altına alacak. Moda sektörünün bir diğer önemli ayağında ise Pa­ris’teki Who’s Next ile Salon de la Lingerie fuarları yer alıyor. İtal­ya’nın Verona kentinde düzenle­necek dünyaca ünlü Marmomac Doğal Taş Fuarı ile Paris’teki dev yapı fuarı Batimat, Türk mermer ve yapı malzemeleri sektörleri­nin eylül sonundaki en büyük sı­navı olacak.

Asya Pasifik ve Kafkasya açılımı yapılacak

İhracatçılar, yine eylül ayın­da TİM’in Çin (Guanco) ve Fi­lipinler (Manila) genel ticaret heyetleri ile Asya pazarında ye­ni kapılar aralamaya çalışacak. Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) ise Ba­kü’deki ADEX 2026 fuarı ile Kaf­kasya ve Orta Asya’ya savunma teknolojileri ihraç etmek için masaya oturacak. Kimya ve gıda sektörleri ise Tayland, Avustral­ya ve Singapur fuarlarıyla Uzak Doğu pazarından pay kapma ya­rışına dahil olacak. İhracatçılar, temmuz-eylül dönemindeki bu yoğun trafiğin tesadüf olmadığı­nı, Türk ihracatçısının gelenek­sel pazarlar olan AB ve ABD’de­ki konumunu korurken, küresel risklere karşı Asya-Pasifik, Af­rika ve Güney Amerika gibi al­ternatif pazarlarla risk dağıtma stratejisi güttüğünü belirtiyor. Dönem boyunca imzalanacak ye­ni iş birlikleri ve alınacak sipariş­lerin, yılın son çeyreğindeki ihra­cat rakamlarına doğrudan pozitif yansıması bekleniyor.

Küresel ölçekte güçlenecek projeler zamanı

2025 yılını 396 milyar dolarlık rekor bir mal ve hizmet ihraca­tıyla kapattıklarını hatırlatarak bu yıl Türkiye tarihinde ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşmayı hedeflediklerini vurgulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kü­resel dengelerin yeniden kurul­duğunu, euro bölgesi ve ABD’de talep canlanırken, Çin’de kapa­site kullanım oranlarının geri­lediğini anlattı. Siparişlerin yön değiştirmesiyle Türkiye’nin ye­niden gündemde olacağı yoru­munu yapan Gültepe, ancak bu başarıların sürdürülebilir olma­sı için kritik bir uyarıda buluna­rak, “Rekabetçiliğimizi geri ka­zanmak zorundayız” dedi. Küre­sel korumacılık duvarlarının ve jeopolitik risklerin arttığı bu zor­lu dönemde ihracatçının en bü­yük ihtiyacının finansman ol­duğunu belirten Gültepe, üreti­cilerin uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişiminin ko­laylaştırılmasını istedi. Gültepe, “Önümüzdeki dönemde ihraca­tın katma değerini yükseltecek, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara erişi­mimizi kolaylaştıracak, Türkiye markasını küresel ölçekte daha da güçlendirecek projelere odak­lanacağız. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi için çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

İHRACATÇININ YOĞUNLAŞACAĞI PAZARLARDAN BAZILARI

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

1 Çin (Guanco) Ticaret Heyeti: 1–5 Eylül tarihleri arasında Asya pazarında varlık göstermek amacıyla genel nitelikli ticaret heyeti düzenlenecek.

2 Filipinler (Manila) Ticaret Heyeti: 28 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında Asya-Pasifik bölgesindeki yeni fırsatları değerlendirmek üzere genel ticaret heyeti gerçekleştirilecek.

İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği)

1 İstanbul-Centrepoint Özel Nitelikli Alım Heyeti: 22–23 Temmuz tarihleri arasında küresel alıcılar İstanbul’da perakende ve hazır giyim üreticileriyle buluşturulacak.

2 Kazakistan (Almatı)-Central Asia Fashion/Eliteline Fuarı: 27–29 Temmuz tarihleri arasında hazır giyim ve moda odaklı pazar çıkartması gerçekleştirilecek.

3 Dağıstan Sektörel Ticaret Heyeti: 9–13 Ağustos tarihleri arasında bebek ve çocuk giyim sektörüne yönelik özel alım ve iş görüşmeleri yürütülecek.

4 ABD (Las Vegas)-Magic Las Vegas Fuarı: 10–12 Ağustos tarihleri arasında hazır giyim ve moda dünyasının önemli buluşmasında Türk firmaları yer alacak.

5 Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti: 2–6 Eylül tarihleri arasında bebek ve çocuk giyimi üreticileri bölgedeki pazar payını artırmak için ikili görüşmeler yapacak.

6 Fransa (Paris)-Who’s Next Paris Fuarı: 5–9 Eylül tarihleri arasında çağdaş moda ve hazır giyim koleksiyonları sergilenecek.

7 Fransa (Paris)-Interfilière Paris & Salon de la Lingerie: 5–9 Eylül tarihleri arasında iç giyim, lingerie ve kumaş sektörleri Paris’te vitrine çıkacak.

8 ABD (New York)-Coterie Fuarı: 9–11 Eylül tarihleri arasında premium kadın hazır giyim markaları ABD pazarı için sergilenecek.

9 Rusya (Moskova)-Child & Junior Fashion Moscow: 16–18 Eylül tarihleri arasında bebek ve çocuk giyim üreticileri Rusya pazarındaki konumlarını güçlendirecek.

10 ABD (Los Angeles) Ticaret Heyeti: 22–26 Eylül tarihleri arasında TİM koordinasyonunda, ABD Batı Yakası pazarına yönelik stratejik hazır giyim ve tekstil çıkartması yapılacak.

İDDMİB (İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği)

1 ABD (Florida)-ECRM Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörel Ticaret Heyeti: 13–18 Eylül tarihleri arasında metal mutfak ve ev eşyaları sektörü, ABD pazarındaki alıcılarla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirecek.

2 İtalya (Verona)-Marmomac Doğal Taş Fuarı: 23–26 Eylül tarihleri arasında mermer ve doğal taş sektörünün dünyadaki en prestijli fuarlarından birine milli katılım sağlanacak.

3 İspanya (Madrid) Metal Sektörel Ticaret Heyeti: 27–30 Eylül tarihleri arasında İDİM iş birliğiyle alüminyum, bakır ve metal döküm mamulleri üreticileri Avrupa’da alıcılarla buluşacak.

4 Fransa (Paris)-BATİMAT PARIS 2026 Fuarı: 28 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında yapı malzemeleri üreticileri, Avrupa›nın en büyük yapı fuarlarından birinde milli katılım çatısı altında yer alacak.

İDMİB (İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği)

1 İtalya (Milano)-MICAM Fuarı: 13 Eylül tarihinde ayakkabı sektörü yeni sezon koleksiyonları ile İtalya’da gövde gösterisi yapacak.

2 İtalya (Milano)-LINEAPELLE Fuarı: 15 Eylül tarihinde deri, aksesuar ve bileşen üreticileri küresel pazar liderleriyle bir araya gelecek.

İİB (İstanbul İhracatçı Birlikleri)

1 Avustralya (Melbourne)-Fine Food Australia Fuarı: 7–10 Eylül tarihleri arasında Hububat Birliği organizasyonuyla gıda ve hububat üreticileri Okyanusya pazarına çıkarma yapacak.

2 Singapur-Seafood Expo Asia Fuarı: 16–18 Eylül tarihleri arasında Su Ürünleri Birliği organizasyonuyla su ürünleri ve deniz mamulleri sektörü Asya pazarında yer alacak.

OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği)

1 Almanya (Frankfurt)- Automechanika Frankfurt Fuarı: 8–12 Eylül tarihleri arasında dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi fuarına Türk otomotiv tedarik sanayisi çok güçlü bir katılım gösterecek.

2 Almanya (Hannover)-IAA Transportation Fuarı: 15–20 Eylül tarihleri arasında ticari araçlar ve lojistik dünyasının kalbinde Türk ana ve yan sanayi üreticileri yeni teknolojilerini sergileyecek.

İMDİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği)

1 Brezilya (Sao Paulo & Vitoria) Sektörel Ticaret Heyeti: 10–16 Ağustos tarihleri arasında Türk doğal taş üreticileri Güney Amerika pazarındaki payını artırmak üzere B2B toplantıları gerçekleştirecek.

OAİB (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri)

1 Polonya (Varşova) Genel Ticaret Heyeti: 31 Ağustos–3 Eylül tarihleri arasında tüm sektörlerin katılımına açık olarak, Avrupa’nın lojistik merkezi Polonya’da ikili iş görüşmeleri organize edilecek.

İSİB (İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği)

1 İtalya (Milano)-MCE (Mostra Convegno Expocomfort) Fuarı: 8–11 Eylül tarihleri arasında ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sektörü Avrupa›nın en büyük sektör buluşmalarından birine katılacak.

İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği)

1 Tayland (Bangkok)-Kosmoprof Asean Fuarı: 17–19 Eylül tarihleri arasında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatçıları Asya-Pasifik pazarına giriş yapacak.

2 Avusturya (Viyana) Sektörel Ticaret Heyeti: 21–24 Eylül tarihleri arasında gıda katkı maddeleri ve plastik ambalaj üreticilerine yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlenecek.

GAİB & EİB (Güneydoğu Anadolu & Ege İhracatçı Birlikleri)

1 Rusya (Moskova)-WorldFood Moscow Fuarı: 15–18 Eylül tarihleri arasında tarım, gıda ve yaş meyve-sebze ihracatçıları Rusya pazarındaki alıcılarla bir araya gelecek.

SSI (Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği)

1 Azerbaycan (Bakü)-ADEX 2026 Fuarı: 24–26 Eylül tarihleri arasında Kafkasya ve Orta Asya pazarına yönelik askeri teknolojiler ve savunma sanayii çıkartması gerçekleştirilecek.