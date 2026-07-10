İhracatta 3 aylık ‘sıcak yaz’ mesaisi başladı
Türk ihracatçısı, küresel pazarlardaki rekabetçiliğini geri almak ve payını artırmak adına temmuz-eylül döneminde yaz mesaisine başladı. Yılsonu için 410 milyar dolarlık gelir hedefi koyan ihracatçılar, ilk yarıda hizmet birlikte 258 milyar dolarlık ihracata imza attı.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Küresel çatışmalar, artan maliyet yükü, finansman arayışı ve seçim yarışı derken zorlu bir 6 ayı geride bırakan Türk ihracatçısı, sıcak yaz mesaisine hızlı başladı. Yılın ilk yarısında 136 milyar dolar mal, yaklaşık 122 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 258 milyar dolarlık rakama imza atan ihracatçılar, yılın sonunda 410 milyar dolar hedefini aşmak için küresel pazarlara çıkarma yapmaya hazırlanıyorlar. Küresel ticaretteki korumacı politikalar ve pazar daralmalarına karşı aksiyon alan Türk ihracatçıları, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde dünya genelinde dev bir ticaret diplomasisi başlatıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ve ihracatçı birliklerinin organizasyonunda gerçekleştirilecek pazar çıkarmalarıyla, ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Afrika ve Asya-Pasifik’e kadar çok geniş bir coğrafyada milyarlarca dolarlık yeni iş hacmi hedefleniyor. Temmuz ayında başlayıp eylül ayında tam anlamıyla bir “fuar fırtınası”na dönüşecek olan takvimde, hazır giyim, otomotiv, demir-çelik, maden, kimya, deri ve gıda gibi lokomotif sektörler yeni iş bağlantıları için sahada olacak.
Ağustosta “uzak pazarlar” ve alternatif rotalar öne çıkıyor
Türk hazır giyim ve tekstil sektörü, yaz dönemine hızlı bir giriş yapıyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonuyla temmuz ayında Londra’daki Source Fashion fuarına çıkarma yapacak olan üreticiler, hemen ardından Kazakistan’daki Central Asia Fashion fuarı ile Orta Asya pazarındaki yerini sağlamlaştıracak. Temmuz ayının en dikkat çekici stratejik hamlelerinden biri ise İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından Londra’ya düzenlenecek olan mobilya, ev tekstili ve halı sektörlerini kapsayan Ticaret Heyeti olacak. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) de Türk deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve Kuzey Amerika’daki etkinliğini artırmak amacıyla 5-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada’nın Montreal kentine Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor. Kanada’nın yüksek alım gücü ve kaliteli ürün talebiyle sektör için önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirten İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, amaçlarının Türk deri ve deri mamulleri sektörünün bu pazardaki görünürlüğünü artırarak ihracatı çok daha güçlü seviyelere taşımak olduğunu ifade etti.
Avrupa pazarındaki yaz durgunluğunu fırsata çevirmek isteyen ihracatçılar, ağustos ayında yönünü uzak coğrafyalara çeviriyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMDİB), Güney Amerika’nın en büyük pazarı konumundaki Brezilya’ya sektörel ticaret heyeti düzenleyerek Türk doğal taşının bu bölgedeki payını artırmayı hedefliyor. Yine hazır giyim sektörü ise ABD pazarındaki gücünü korumak adına Magic Las Vegas fuarına milli katılım gerçekleştirecek. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), ağustos ayının sonunda Polonya’nın başkenti Varşova’ya geniş kapsamlı bir genel ticaret heyeti götürerek Avrupa’nın lojistik merkezinde B2B görüşmelerine imza atacak.
Ağustos ayı genel olarak yaz durgunluğu ve firmaların tatil dönemleri sebebiyle daha çok Brezilya, Tayland gibi uzak pazar heyetleri ile geçerken, ihracat takviminin en yoğun dönemi ise eylül ayı olacak. Küresel sanayinin kalbi sayılan dev organizasyonlar bu ayda arka arkaya kapılarını açarken, Türk üreticileri de fuar alanlarında adeta üs kuracak. İhracatçılar özellikle eylülün ikinci yarısında aynı anda Frankfurt, Milano, Verona, Moskova ve Paris gibi merkezlerde eş zamanlı milyar dolarlık masalara oturacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi fuarı olan Automechanika Frankfurt ve ticari araçların vitrini IAA Transportation Hannover fuarlarına yüzlerce firmayla katılarak gövde gösterisi yapacak. İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği (İSİB) ise Milano’daki MCE fuarında iklimlendirme sektörünün gücünü sergileyecek.
Mutfak eşyaları ve hazır giyimde ABD çıkarması
Eylül ayında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), endüstriyel mutfak ve ev eşyaları sektörüyle Florida’da ECRM etkinliklerine katılarak ABD pazarında derinleşecek. İHKİB ise New York’taki Coterie fuarı ve Los Angeles Ticaret Heyeti ile ABD’nin hem Doğu hem Batı yakasını markaj altına alacak. Moda sektörünün bir diğer önemli ayağında ise Paris’teki Who’s Next ile Salon de la Lingerie fuarları yer alıyor. İtalya’nın Verona kentinde düzenlenecek dünyaca ünlü Marmomac Doğal Taş Fuarı ile Paris’teki dev yapı fuarı Batimat, Türk mermer ve yapı malzemeleri sektörlerinin eylül sonundaki en büyük sınavı olacak.
Asya Pasifik ve Kafkasya açılımı yapılacak
İhracatçılar, yine eylül ayında TİM’in Çin (Guanco) ve Filipinler (Manila) genel ticaret heyetleri ile Asya pazarında yeni kapılar aralamaya çalışacak. Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) ise Bakü’deki ADEX 2026 fuarı ile Kafkasya ve Orta Asya’ya savunma teknolojileri ihraç etmek için masaya oturacak. Kimya ve gıda sektörleri ise Tayland, Avustralya ve Singapur fuarlarıyla Uzak Doğu pazarından pay kapma yarışına dahil olacak. İhracatçılar, temmuz-eylül dönemindeki bu yoğun trafiğin tesadüf olmadığını, Türk ihracatçısının geleneksel pazarlar olan AB ve ABD’deki konumunu korurken, küresel risklere karşı Asya-Pasifik, Afrika ve Güney Amerika gibi alternatif pazarlarla risk dağıtma stratejisi güttüğünü belirtiyor. Dönem boyunca imzalanacak yeni iş birlikleri ve alınacak siparişlerin, yılın son çeyreğindeki ihracat rakamlarına doğrudan pozitif yansıması bekleniyor.
Küresel ölçekte güçlenecek projeler zamanı
2025 yılını 396 milyar dolarlık rekor bir mal ve hizmet ihracatıyla kapattıklarını hatırlatarak bu yıl Türkiye tarihinde ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşmayı hedeflediklerini vurgulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel dengelerin yeniden kurulduğunu, euro bölgesi ve ABD’de talep canlanırken, Çin’de kapasite kullanım oranlarının gerilediğini anlattı. Siparişlerin yön değiştirmesiyle Türkiye’nin yeniden gündemde olacağı yorumunu yapan Gültepe, ancak bu başarıların sürdürülebilir olması için kritik bir uyarıda bulunarak, “Rekabetçiliğimizi geri kazanmak zorundayız” dedi. Küresel korumacılık duvarlarının ve jeopolitik risklerin arttığı bu zorlu dönemde ihracatçının en büyük ihtiyacının finansman olduğunu belirten Gültepe, üreticilerin uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını istedi. Gültepe, “Önümüzdeki dönemde ihracatın katma değerini yükseltecek, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara erişimimizi kolaylaştıracak, Türkiye markasını küresel ölçekte daha da güçlendirecek projelere odaklanacağız. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi için çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.
İHRACATÇININ YOĞUNLAŞACAĞI PAZARLARDAN BAZILARI
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
1 Çin (Guanco) Ticaret Heyeti: 1–5 Eylül tarihleri arasında Asya pazarında varlık göstermek amacıyla genel nitelikli ticaret heyeti düzenlenecek.
2 Filipinler (Manila) Ticaret Heyeti: 28 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında Asya-Pasifik bölgesindeki yeni fırsatları değerlendirmek üzere genel ticaret heyeti gerçekleştirilecek.
İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği)
1 İstanbul-Centrepoint Özel Nitelikli Alım Heyeti: 22–23 Temmuz tarihleri arasında küresel alıcılar İstanbul’da perakende ve hazır giyim üreticileriyle buluşturulacak.
2 Kazakistan (Almatı)-Central Asia Fashion/Eliteline Fuarı: 27–29 Temmuz tarihleri arasında hazır giyim ve moda odaklı pazar çıkartması gerçekleştirilecek.
3 Dağıstan Sektörel Ticaret Heyeti: 9–13 Ağustos tarihleri arasında bebek ve çocuk giyim sektörüne yönelik özel alım ve iş görüşmeleri yürütülecek.
4 ABD (Las Vegas)-Magic Las Vegas Fuarı: 10–12 Ağustos tarihleri arasında hazır giyim ve moda dünyasının önemli buluşmasında Türk firmaları yer alacak.
5 Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti: 2–6 Eylül tarihleri arasında bebek ve çocuk giyimi üreticileri bölgedeki pazar payını artırmak için ikili görüşmeler yapacak.
6 Fransa (Paris)-Who’s Next Paris Fuarı: 5–9 Eylül tarihleri arasında çağdaş moda ve hazır giyim koleksiyonları sergilenecek.
7 Fransa (Paris)-Interfilière Paris & Salon de la Lingerie: 5–9 Eylül tarihleri arasında iç giyim, lingerie ve kumaş sektörleri Paris’te vitrine çıkacak.
8 ABD (New York)-Coterie Fuarı: 9–11 Eylül tarihleri arasında premium kadın hazır giyim markaları ABD pazarı için sergilenecek.
9 Rusya (Moskova)-Child & Junior Fashion Moscow: 16–18 Eylül tarihleri arasında bebek ve çocuk giyim üreticileri Rusya pazarındaki konumlarını güçlendirecek.
10 ABD (Los Angeles) Ticaret Heyeti: 22–26 Eylül tarihleri arasında TİM koordinasyonunda, ABD Batı Yakası pazarına yönelik stratejik hazır giyim ve tekstil çıkartması yapılacak.
İDDMİB (İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği)
1 ABD (Florida)-ECRM Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörel Ticaret Heyeti: 13–18 Eylül tarihleri arasında metal mutfak ve ev eşyaları sektörü, ABD pazarındaki alıcılarla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirecek.
2 İtalya (Verona)-Marmomac Doğal Taş Fuarı: 23–26 Eylül tarihleri arasında mermer ve doğal taş sektörünün dünyadaki en prestijli fuarlarından birine milli katılım sağlanacak.
3 İspanya (Madrid) Metal Sektörel Ticaret Heyeti: 27–30 Eylül tarihleri arasında İDİM iş birliğiyle alüminyum, bakır ve metal döküm mamulleri üreticileri Avrupa’da alıcılarla buluşacak.
4 Fransa (Paris)-BATİMAT PARIS 2026 Fuarı: 28 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında yapı malzemeleri üreticileri, Avrupa›nın en büyük yapı fuarlarından birinde milli katılım çatısı altında yer alacak.
İDMİB (İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği)
1 İtalya (Milano)-MICAM Fuarı: 13 Eylül tarihinde ayakkabı sektörü yeni sezon koleksiyonları ile İtalya’da gövde gösterisi yapacak.
2 İtalya (Milano)-LINEAPELLE Fuarı: 15 Eylül tarihinde deri, aksesuar ve bileşen üreticileri küresel pazar liderleriyle bir araya gelecek.
İİB (İstanbul İhracatçı Birlikleri)
1 Avustralya (Melbourne)-Fine Food Australia Fuarı: 7–10 Eylül tarihleri arasında Hububat Birliği organizasyonuyla gıda ve hububat üreticileri Okyanusya pazarına çıkarma yapacak.
2 Singapur-Seafood Expo Asia Fuarı: 16–18 Eylül tarihleri arasında Su Ürünleri Birliği organizasyonuyla su ürünleri ve deniz mamulleri sektörü Asya pazarında yer alacak.
OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği)
1 Almanya (Frankfurt)- Automechanika Frankfurt Fuarı: 8–12 Eylül tarihleri arasında dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi fuarına Türk otomotiv tedarik sanayisi çok güçlü bir katılım gösterecek.
2 Almanya (Hannover)-IAA Transportation Fuarı: 15–20 Eylül tarihleri arasında ticari araçlar ve lojistik dünyasının kalbinde Türk ana ve yan sanayi üreticileri yeni teknolojilerini sergileyecek.
İMDİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği)
1 Brezilya (Sao Paulo & Vitoria) Sektörel Ticaret Heyeti: 10–16 Ağustos tarihleri arasında Türk doğal taş üreticileri Güney Amerika pazarındaki payını artırmak üzere B2B toplantıları gerçekleştirecek.
OAİB (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri)
1 Polonya (Varşova) Genel Ticaret Heyeti: 31 Ağustos–3 Eylül tarihleri arasında tüm sektörlerin katılımına açık olarak, Avrupa’nın lojistik merkezi Polonya’da ikili iş görüşmeleri organize edilecek.
İSİB (İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği)
1 İtalya (Milano)-MCE (Mostra Convegno Expocomfort) Fuarı: 8–11 Eylül tarihleri arasında ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sektörü Avrupa›nın en büyük sektör buluşmalarından birine katılacak.
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği)
1 Tayland (Bangkok)-Kosmoprof Asean Fuarı: 17–19 Eylül tarihleri arasında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatçıları Asya-Pasifik pazarına giriş yapacak.
2 Avusturya (Viyana) Sektörel Ticaret Heyeti: 21–24 Eylül tarihleri arasında gıda katkı maddeleri ve plastik ambalaj üreticilerine yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlenecek.
GAİB & EİB (Güneydoğu Anadolu & Ege İhracatçı Birlikleri)
1 Rusya (Moskova)-WorldFood Moscow Fuarı: 15–18 Eylül tarihleri arasında tarım, gıda ve yaş meyve-sebze ihracatçıları Rusya pazarındaki alıcılarla bir araya gelecek.
SSI (Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği)
1 Azerbaycan (Bakü)-ADEX 2026 Fuarı: 24–26 Eylül tarihleri arasında Kafkasya ve Orta Asya pazarına yönelik askeri teknolojiler ve savunma sanayii çıkartması gerçekleştirilecek.