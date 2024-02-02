“İhracatta günlük 1 milyar doları aştık, 2 milyar doları da başaracağız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyümenin itici gücü olan ihracatı rekor seviyeye taşıdıklarını dile getirdi. Bolat, "2002'de 32 bin ihracatçımız vardı firma olarak. 2023'te bu rakam 140 bine yükseldi. 2023'te 39 bin firmamız ilk kez ihracat yaptı ve bunların ihracatı da 6,6 milyar dolar oldu. 2023'te 240 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptık.

Üretip ihracat yaptığımız ürün sayısı 12 bin 886. Bu ülkelerden 70'ine tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik” dedi. “1973'te yıllık 1 milyar doları aşarken, 1987'de aylık 1 milyar doları aşarken sevinmiştik” diyen Bolat, “Şimdi günlük 1 milyar doları aşmanın sevincini yaşıyoruz ama bunlar yeterli değil günlük 1,5-2 milyar dolar ihracat yapabileceğimiz günleri de başaracağız.

Dün 1 milyar 66 milyon dolar ihracat rakamı geldi 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğiniz fasıl sayısı geçen yıl 54'e yükseldi, 39'unda tarihin en yüksek ihracatı yapıldı, 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. 30 vilayetimiz de 1 milyar doların üzerinde ihracat başarısı gösterdi" şeklinde konuştu.

"Depremin bütçeye yükü 104 milyar dolar"

Bolat, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 11 ilde, büyük bir yıkım yaşadığını anımsatarak, bu yıkımın kaldırılması ve şehirlerin yeniden kurulması için 104 milyar dolarlık bütçe yükünün taşındığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2002-2022 arasında reel olarak ortalama yıllık yüzde 5,4 büyüdüğüne işaret eden Bolat, "2021'de son 50 yılın en yüksek büyüme oranı olan yüzde 11,4 ve 2022'de yüzde 5,5 büyüdükten sonra 2023'ün ilk 9 ayını yüzde 4,7'lik reel büyümeyle kapattık. Burada dikkat çekici olan, üçüncü çeyrek büyümemizdir. Bu büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında Hindistan'dan sonra ikinci sıraya yerleştik” dedi.

“AB ile ticaretimizde gerileme yok”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin ihracat durumunun iyi olduğunu belirterek, “İhracatımızda az bir düşüş var ama pozisyonumuzu koruyoruz.

AB ile olan ticaretimizde bir gerileme söz konusu değil. Avrupa ile ticaretimiz 210 milyar dolara yükseldi” dedi. 255,8 milyar dolarlık ihracat ile son 21 yılda 7 katı artış sağladıklarını belirten Bolat, “2024 hedefimiz ise 267 milyar dolar.

Yani yaklaşık yüzde 4 ila 5 arasında bir artışı başarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Dış ticaret açığının mal ticaretinde 106 milyar dolara gerilediği bilgisini paylaşan Bakan Bolat, “4 milyar dolarlık tasarrufumuz oldu. Ama hizmetler ticaretinde 49 milyar dolar bir fazlamız var. Bu sayede cari işlemler dengesinde gerilemeler başladı” ifadelerini kulandı.

"Dünyadan aldığımız pay arttı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la pek çok verimli çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Kendisinin liderliğinde, dünyadaki durgunluğa rağmen, ihracat hacminde rekorlara imza attık. Dünya pazarlarında aldığımız pay ilk defa yüzde 1'ini üzerine çıktı. Bakan'ımız, iç piyasanın etkin ve sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine de öncülük etti."

İmalatın ihracattaki payı yüzde 94,2

Bolat, ihracatın yapısının yıllar içinde değiştiğine dikkati çekerek, 2023'te imalat sanayisi ihracatının, 241 milyar dolarla, toplam ihracattan yüzde 94,2 pay aldığını söyledi.

Göreve geldikleri tarihten bu yana, üretim kapasitesi ve kalitenin artırılmasına, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değerli ihracatın yükseltilmesine odaklandıklarını kaydeden Bolat, orta yüksek ve yüksel teknolojili ürünlerin ihracattaki payının 2002'de yüzde 30,4 iken 2023'te yüzde 40,3'e yükseldiğini anlattı.

Bolat, ihracatçının finansmana erişim imkanlarını genişletmek amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini yüzde 40 artırdıklarını ve ortak çalışmalarla ihracat reeskont kredi limitini yükselttiklerini ifade etti. İhracatın artırılmasına yönelik attıkları adımların detaylarını da paylaşan Bolat, "Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme" stratejileri kapsamındaki faaliyetleri 2024'de artıracaklarını, geleneksel batı pazarlarındaki payı ile Türk dünyası devletleri ve Afrika ile olan ticareti geliştireceklerini anlattı.