İK yöneticileri son 20 yılın en zor dönemini yaşıyor

Necmi ÇELİK

Happy Place to Work’ün, 2024 Nisan ayında gerçekleştirdiği “Türkiye’de İK’nın Gündemi” başlıklı araştırmaya 239 büyük ölçekli şirketin üst düzey İK yöneticisi katıldı. Araştırma sonuçları 2023 yılının ağırlıklı olarak yetenek savaşlarıyla geçtiğini gösterirken, İK yöneticileri 2024 yılında, bir önceki yıl kısmen de olsa ara vermek zorunda kaldıkları Lider ve Çalışanların Gelişimi ve Eğitim Programları, E-Dönüşüm, İşveren Markası ve Sürdürülebilirlik projelerini gündemlerinin üst sıralarına taşıdılar. Öte yandan yapay zekadaki gelişmeler, işlerin tanımı ve iş yapma şekillerindeki değişimler de göz önüne alındığında şirketlerin İK yönetiminde zor bir dönemin içinden geçtiği gözleniyor. Biz de Dünya Gazetesi olarak, Türkiye’nin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerine çalışan mutluluğunu sağlamak ve mutlu şirket kalabilmek amacıyla izledikleri politikaları ve projeleri sorduk.

Çalışan mutluluğu yüzde 14 azaldı

Happy WorkPlace Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Prof Dr Türker Baş, ankete verilen yanıtları şu başlıklar altında özetledi; l Çalışan mutluluğu son yılların en düşük düzeyine indi ve yüzde 14 azaldı.

- Çalışanlar olumsuzluklardan işverenleri sorumlu tutarak, iş değiştirme seçeneğine yöneldi. Ne var ki İş değiştirmek çalışanlara gittikleri yeni işyerlerinde de beklediği mutluluğu getirmedi.

- Ücret Düzeyi ve Yan Haklar ile ilgili düzenlemelerin bu yıl da İK Liderlerini meşgul edeceği anlaşılıyor. Pandemi ile birlikte İK’nın gündemine oturan uzaktan ve hibrit çalışma düzenlemelerinin ise 2024 yılında İK Liderlerinin gündeminden düştüğünü görüyoruz.

- Şirketler, çalışan mutluğunu sağlamak için ise, öncelikli olarak “Düzenli eğitim ve gelişim fırsatları” sunuyorlar. “Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma olanakları” çalışan mutluluğunun temel gerekliliği olarak kabul ediliyor.

- İK yöneticileri karmaşıklaşan sorunlar ve çalışan trafiği nedeniyle 20 yılın en zor dönemini yaşıyor. Yerel şirketler kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik gibi küresel şirketlerin gündeminde olan temel sorunlara ve dönüşümlere odaklanamıyor. Çeşitlilik konusu global şirketlerin %71’inin öncelikli gündemi iken, bu oran Türkiye merkezli şirketlerde %33’e düşüyor.

- 2023 yılında yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Happy Workplaces 2024 Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesine girmeyi başaran şirketlerin üst düzey İK Liderleri gerek gündeme aldıkları konular, gerekse çalışan mutluluğu için kullandıkları stratejiler açısından büyük bezerlikler gösteriyorlar.

Yenilikçi, sürdürülebilir, yaratıcı, şeffaf...

Olcay Yılmaz Nomak, Migros Grubu İK ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı: "Migros’ta çalışma arkadaşlarımızın esenliğini tüm boyutlarıyla önemsiyor, yaşamlarının her alanında pozitif değer yaratmak eşit, adil ve kapsayıcı bir iş ortamı sağlamak için var gücümüzle yürüttüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. En çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer alma vizyonumuzla; kurum kültürümüzü yansıtan değerlerimiz, çalışan deneyimi yönetimi ve memnuniyetini yükseltecek, yetenek kazanımı deneyimi yaşatabilmek amacıyla yaptığımız yenilikçi projeler işveren markamızın temel faaliyet alanlarını oluşturuyor.”

Yeni nesil modelinde esenlik ön planda

Yeliz Vural Çetinkaya - TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. CHRO: “Gündemimizde dünya çapında gerçekleşen değişimleri ve iyi uygulamaları değerlendirerek çalışan deneyimi süreçlerimizi yeniden yapılandırmayı hedeflediğimiz ‘Dönüşüm Yolculuğu’ projemiz var. Bütün çalışmalarımızda dijitalleşmeyi odağımıza alarak; yeni nesil çalışma modelleriyle birlikte çalışan esenliğinin de ön planda yer aldığı projelerle süreçlerimizi yapılandırmaya devam ediyoruz.”

Yeteneklerimiz geleceği hazırlamada başrolde

Selim Arda Üçer - Penti İcra Kurulu Üyesi ve CHRO: "Penti’yi 100 yaşına hazırlıyoruz. Bu süreçte de çağı yakalamak hatta ötesine geçmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çalışan deneyiminin dijitalleşmesi, bu seneki ana odağımızı oluşturuyor. Uçtan uca akacak, pürüzsüz, bütünsel bir çalışan deneyimi yaratmak ve sistemlerin tek yerden ulaşılabilirliğini sağlamak üzerine çalışıyoruz. Yeteneklerimizin bu geleceğe hazırlanma sürecinde başrol olduğu kesin, bu doğrultuda çalışan deneyimi ve gelişimi için yaratıcı insan yönetimi araçlarını çalışanlarımıza sunmaya devam edeceğiz.”

Geri bildirimlerle aksiyon planları oluşturacağız

Aslı Kunur - Siemens Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü: “Siemens dünyasındaki hedeflerin dahi üzerinden seyreden eğitim saatlerimizi daha da artıracağız. İş-yaşam dengesi ve dijital iyilik hali konusundaki bilgilendirmelerimizi ve yenilikçi uygulamalarımızı sürdürecek ve denge prensibimizle bu konulara daha fazla vurgu yapacağız. Yeni çalışma düzenlerini ve modellerini desteklemeye devam ederek çalışma arkadaşlarımızın iş- yaşam dengesi olanaklarını genişleteceğiz.”

Motto sürdürülebilir yaratıcılık

Seda Koytak - Toyata Türkiye Pazarlama ve Satış. A.Ş. Çalışan Deneyimi Direktörü: “Toyotalıların mutluluğu için ajandamızı belirlerken hazırlık sürecinde 3 ana unsuru göz önünde bulunduruyoruz. İlki; çalışanın beklentileri, bunu anlamak için gerek bire bir gerekse seslerini özgürce duyurabilecekleri platformlardan yararlanıyoruz. İkincisi şirketimizin kısa ve orta vade stratejisini doğru anlamak. Üçüncüsü ise; geleceğe bugünden hazırlanmak. Bu süreçte değişmeyecek önceliğimiz güvenin ve yoldaşlığın önemli değerler arasında olduğu, eğlenceli, enerjik, yeni ve farklı fikirlerin teşvik edildiği bir atmosfer içinde; ‘’Sürdürülebilir Yaratıcılık’’ mottosu ile derin dinleyen, empati kuran, paylaşımcı bir takım olmak.”

İş yaşam dengesine odaklıyız

Seda Tamur Oğralı - Pfizer Türkiye ve MERA Bölgesi Çalışan Deneyimi Kıdemli Direktörü: “Sen İyiysen Biz İyiyiz” mottosu ile 2019'da başlattığımız yolculuğumuz ile Pfizerlilerin iş-yaşam dengelerine destek olacak etkinlikler düzenliyoruz. Pfizerlilere sunduğumuz Mom2Mom, Parent2Parent gibi mentorluk programlarımız ve Mozaik İnisiyatifimiz, Pfizerlilerin kariyer gelişimi yönünde sunduğumuz fırsatlar, sosyal kulüplerimiz gibi, hem huzurlu hem de mutlu bir iş ortamı sağlamak için hayata geçirdiğimiz tüm yenilikler, mutluluğumuzun temel kaynağı.”

Mutluluğun derecesini artırmak radarımızda

Sinem Cesur Halepliler - Orka Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü: “Çalışanlarımıza rehberlik etmek ve onların yönünü bulmasına katkı sunmak adına açık ve şeffaf bir biçimde iletişim kurmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın görev alanlarını net bir şekilde belirlemek, her zaman adaletli olmak, kariyerlerini büyütme konusunda yeterli motivasyon desteği sağlamak ve bilgi akışını hızlandırmak, mutluluğun derecesini etkileyen özellikler olması nedeniyle bu yıl radarımızda bulunuyor.”

Şeffaf ve adil bir yönetim sistemi kritik

Kader Şen - Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü: “Çalışan segmentasyonlarını dikkate alarak tasarladığımız etkinliklerle her bir çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitim programları, mentorluk ve koçluk gibi kaynaklarla kişisel ve profesyonel kendilerini geliştirmeleri adına teşvik ediyoruz. Şirket içi iletişim kanallarımız MultiUyum ve MultiDiyalog aracılığıyla, etkin ve şeffaf bir iletişim süreci yönetiyor, çalışanlarımıza doğrudan ulaşmayı sürdürüyoruz. Bu yıl smart hedefler üzerine kurulu, gerçekleşmeleri tamamen şirket sonuçlarına dayandıran, şeffaf ve adil bir performans yönetim sistemi olan OKR sistemini şirketimize planlı bir şekilde entegre ettik.”

Temel, çalışan deneyimini sürekli iyileştirmek

Özgür Şahin - Divan Turizm A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı: “Çalışan memnuniyetini odağımıza alarak, çalışanlarımızın refahını artırmak, insan kaynakları süreçlerimizin dijitalleşmesini sağlamak, Divan’ın agile dönüşümünü gerçekleştirmek ve yenilikçi çalışma modellerini hayata geçirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın bireysel gelişim yolculuklarını desteklemek amacıyla çok özel içerikte Divan Akademi’yi yakın zamanda kurduk."

Herkesin sesi duyulur tüm fikirler önemsenir

Seda Kayrak Kızıltan-Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı: “Boyner Grup çalışanları için adil, eşit ve kapsayıcı çalışma ortamları sunmak, tüm çalışanlara fırsat eşitliği ilkesi ile yaklaşmak ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımıza “Boyner’de İş Hayatın, Senin Kararın!” diyerek rahat bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Örneğin, “Sendromsuz Pazartesi” ile haftanın ilk günü ofisimizi kapalı tutarak, çalışanlarımıza esneklik sağlıyoruz. Haziran – Eylül ayları arasında dört haftaya kadar uzaktan çalışma uygulamamız ile yazın keyfini çıkarıyoruz. Boyner’de herkesin sesi duyuluyor, fikirleri önemseniyor ve katkıları takdir ediliyor. Boyner özelinde, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamaları da bu yılki ana gündemlerimizden. Genç yetenek kazanımına ve doğru pozisyonlara doğru insanları yerleştirmeye büyük önem veriyoruz.”

Mükemmel deneyim için sürekli eğitim

Deniz Atik – Atasun Optik İnsan & Kültür Direktörü: “Atasun Optik olarak çalışan mutluluğunun şirketin başarısı ve çalışanların verimliliği için hayati bir öneme sahip olduğunun farkındayız. İşe alım sürecinden başlayan ve kariyer hayatı boyunca devam eden çalışan deneyimini global kültürümüzden de beslenerek farklı bakış açıları ile tasarlıyoruz. Her yıl çalışan mutluluğu odağında alacağımız aksiyonları belirliyoruz ve yıl içinde de gelişmeleri takip ederek uygulamalarımızı güncelliyoruz. Mevcutta mükemmel çalışan deneyimi adına sürdürdüğümüz eğitim & gelişim ve kariyer fırsatları, esenlik çalışmaları, iş-özel hayat dengesini sağlayan esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinin yanında performans odaklı bir şirket olarak takdir & ödüllendirme üzerine gerçekleştirdiğimiz birçok odak çalışmamız bulunuyor.

İnsan kaynaklarına yapay zekâ entegre oluyor

Abdulkerim ÇAY - Turkish Airlines, CHRO: “2024 ajandamızın en önemli maddelerinden birini çalışan esenliği oluşturuyor. Kurumsal esenlik projemiz TK Well ile çalışanlarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyi oluş hallerine odaklanıyoruz. Yolcularımıza yaptığımız özgün temaslar, özel yolcu salonlarımız, hizmet ve ikram kalitemiz nasıl onların müşteri deneyimini oluşturuyorsa, bizim de bir bakıma iç müşterimiz olan çalışanlarımıza aynı yaklaşım ile kusursuz bir çalışan deneyimi sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dijital hava yolu olma stratejik hedefimize bağlı olarak insan kaynakları uygulamalarında da dijitalleşme süreçlerine yoğunlaşıyoruz. Teknolojik ilerlemeleri takip ederek, robotik süreç otomasyonunu ve yapay zekâyı entegre edebileceğimiz alanları tespit ediyor; bu araçları her geçen gün insan kaynakları iş süreçlerine adapte ediyoruz.”

Çalışanları ödüllendirme sistemleri gündemde

Faruk Gözleveli - Ülker, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı: “Organizasyonumuzdaki takımların iletişimine önem veriyoruz. Yıl içinde departman liderleri, ekipleriyle farklı etkinliklerde bir araya gelerek ekip içi iletişimi ve koordinasyonu güçlendiriyor. Bunun yanı şirketimiz hakkında gerçekleşen önemli gelişmeleri aktarmak ve gelecek stratejilerimizi konuşmak için liderlerimiz çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Gündemimizdeki bir başka konu ise ödüllendirme sistemi. Şirketimizin hedefleri ve stratejisi doğrultusunda başarılı işlere imza atan çalışanlarımızı belirli periyodlarla ödüllendiriyoruz.”

Samimi şeffaf bir organizasyon yapısı

Emre Kavukcuoğlu - Adel-Faber Castell CHRO: “İnsan Kaynakları stratejimizi 4 temel üzerine konumlandırıyoruz; gelişim fırsatı, organizasyon ve kültür, çalışan esenliği, liderlik. Tüm çalışmalarımızı bu stratejilere uygun olarak tasarlıyoruz. Yeteneği çekme ve elde tutmanın çok zor olduğu günümüzde sadece maddi veya finansal tatmin değil çalışanlarımızın gelişim programları ile liderlik yetkinliklerini güçlendirmek hem bedenen hem de zihnen en iyi halinde olmalarını sağlayacak wellbeing ortamı sağlamak ve samimi şeffaf bir organizasyon yapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Adel Lead Liderlik Gelişim programımızın içinde uzmanlar için Shine, yöneticiler için Discover, müdürler için Advance, direktörler için Inspire eğitim organizasyonlarımız oluyor. Farklı çalışan seviyelerine göre oluşturduğumuz bu eğitim programlarımız ile çalışanlarımıza en etkili şekilde destek oluyoruz.”

Çalışanlar potansiyellerini keşfetmek istiyor

Elçin Akçadağ - Aytemiz, İnsan Kaynakları Direktörü: “Aytemiz ile Gelecek Seninle” mottomuzla çıktığımız bu yolda çalışanlarımızın sadece ofis ve sahalarda değil, hayatın tüm alanında ekip ruhu ile ortak amaç etrafında birbirlerine kenetlenip hayatı paylaştıkları iletişim ve paylaşım platformlarını çeşitlendiriyoruz. Çalışanlarımızın kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirmelerini destekleyecek, kişisel ve profesyonel gelişim kapsamlı ve yeni nesil eğitim ve gelişim programlarını önceliklendiriyoruz. İnsan ve Kültür süreçlerimizi kullanıcı dostu, dijital platformlara taşıyarak, hem İK ekiplerimizin hem de çalışan ve yöneticilerimizin uçtan uca, kesintisiz ve keyifli bir kullanıcı deneyimiyle süreçlerimizi deneyimlemelerini hedefliyoruz.