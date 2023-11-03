"İki ay önce verdiğimiz maaşın bugün anlamı kalmıyor"

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bugün Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birinin enflasyon olduğunu söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi yönetiminin sıkılaşma politikalarına destek verdi. Alınan ekonomik tedbirler nedeniyle gelecek iki yılı ‘oldukça sıkıntılı’ olarak nitelendiren Asmalı, “Bu durum 85 milyonu ilgilendiren bir konu. O nedenle mücadelede her kesimin kararlı duruşu gerekiyor” dedi.

Türkiye’de özellikle teknolojik, katma değerli üretim yapıp ihraç edenlere desteğin hiçbir zaman kesilmediğini söyleyen Asmalı, “Reeskont kredilerinde iki kat genişleme oldu. 1.5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarıldı. İhracat ülkemizin cari açığını kapatmak için çok önemli. Destek noktasında bir sıkıntı yok” yorumunu yaptı. Asıl sıkıntının iç piyasada yaşandığını dile getiren Asmalı, inşaat, otomotiv başta olmak üzere bazı sektörlere kredilerin kısılmasının daralma getirdiğini söyledi.

“Ancak enflasyonu aşağı çekmek için bu kadar sıkılaşmaya da ihtiyaç vardı” diyen Asmalı’nın öngörüsüne göre, bu tedbirler karşısında zor bir süreçten geçiliyor ama dengeli bir planla iki yıl sonrasında rahatlama dönemine girilecek. Yüksek enflasyonla birlikte ücret politikalarının da insanları mutsuz ettiğini ifade eden Asmalı, “İki ay önce verdiğimiz maaşın bugün artık anlamı kalmıyor.

İlk başta insanlar zam alınca mutlu oluyor ama 3-4 ay içinde insanların alım gücü düşüyor. Dolayısıyla enflasyonu aşağı indirmek hepimizin birinci önceliği. Çünkü herkesin cebindeki parayı azaltan, değerini düşüren, alım gücünü azaltan bir durum yaşıyoruz. Böyle olunca da 85 milyonu ilgilendiren bir husus. Bu nedenle de her kesimin kararlı duruşu gerekiyor” vurgusu yaptı.

“Yatırım taahhütlü kredi yeni bir uygulama olacak”

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alınan ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nı da değerlendiren Mahmut Asmalı, “Geçmişte verilen birçok kredi amacı dışında kullanıldı. Biz yıllardır, sektörel bile değil seçilmiş krediler adı altında ürün bazlı kredi verilmesini talep ettik. Şimdi yatırım taahhütlü olacağı için bir yatırım istenecek. Muhtemeldir ki o yatırım tarihine bağlı olarak kredi uygulamasına gidilecektir. Bu yeni bir uygulama. Bizler de takip edeceğiz” diye konuştu.

“Personel yok, vardiyalar düşüyor”

Sektörlerde yaşanan istihdam sorununa da değinen Mahmut Asmalı, sorunun ana nedenini eğitim sistemine bağladı. Meslek lisesi meselesine işaret eden Asmalı, “Gençler artık iş yaşamının içine girmiyor, istemiyor. Özellikle fabrikalarda çok ciddi personel sıkıntısı yaşanıyor.

Bırakın üretim artırmayı kapasite düşüren, vardiya azaltan tesislerimiz var. Türkiye'de özellikle bu kadar iş gücüne ihtiyacımız olduğu bir dönemde çok fazla gencimiz maalesef iş hayatına çok geç atılıyor. Çok fazla üniversite var, herkes üniversite bitirmek istiyor” diyerek gençlerin mutlaka meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancı işçi çalıştırma noktasında bir takım esneklikler getirilmesi gerektiğini anlatan Mahmut Asmalı, “Düzenli göçmen yani çalışma vizelerinin esnetilmesi lazım. Bu konuda sıkıntılar var. Bu vize sıkıntısı hatta Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı yatırımcıların bile önünü tıkıyor. Özellikle Afrika'dan zorluklar çıkarıldığını biliyoruz.

Türkiye'ye gelmekte zorluklar çekiyorlar. Çalışanlar noktasında da işveren kefalet sistemi getirilebilir. Yetiştirdiğimiz elemanlar deport edilecek diye yurtdışına gidiyor” diye konuştu. Özellikle seçimden sonra yabancılar noktasında Türkiye’de uygulamaların sertleştiğini söyleyen Asmalı, önümüzdeki yerel seçime kadar da böyle gideceğini öngördü.

“Yabancı girişi geçmişte çok gevşekti şimdi de çok sıkı” diyen Asmalı, gayrimenkul vb. alanlarda da yabancı alıcıların düştüğünü belirtti. Asmalı, özellikle çalışan noktasında kayıt altına alacak bir sistem gerektiğine dikkat çekti.

Girişim grubu için 35 milyon dolarlık talep

Hükümetin, ikinci 100 yılda TOGG gibi 12 stratejik proje daha geliştireceğini hatırlatan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu 12 stratejik projeden birini MÜSİAD üyelerinin yapmasını istiyoruz. Bunu yapacak potansiyel var. Amacımız orta seviyedeki firmaları bir araya getirip büyük işlere imza atmak” dedi. Şu ana kadar dış talep hariç proje için 35 milyon dolarlık talep toplandığını açıklayan Asmalı, “Yurtdışı da gelince 50 milyon doları geçecek.

Nihayetinde de 100 milyon doları yakalama hedefimiz var” açıklamasını yaptı. MÜSİAD ortak girişiminin lojistik-liman işletmeciliği olabileceğini belirten Asmalı, şöyle devam etti: “Amacımız orta seviyedeki işletmeleri bir araya getirip büyük işlere nail etmek. İnşallah yeni dönemde hem genç girişimcilerimizi destekleyecek hem de büyük projelere girecek bir yatırım hedefliyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'de yapmamız gereken çok iş var. Bir ve beraber hareket edersek çok daha güçlü oluruz.”