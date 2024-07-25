İki dünya devi dört yıl sonra zarar açıkladı
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik bazda zarar açıkladı. Ödeme sistemi Visa ise mali yılının üçüncü çeyreğinde Wall Street beklentilerinin altında bir gelir büyümesi gösterdi. Visa üçüncü çeyrek geliri 2020'den sonra en düşük seviyeye düştü.
Yılın ikinci çeyreğinde 143 milyon euro zarar açıklayan Deutsche Bank, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik olarak zarar açıkladı. CEO Christian Sewing yönetimindeki banka, art arda 15 çeyrekten sonra kâr serisini bozdu. Bankanın hissedarlara atfedilebilir net zararı çeyrekte 143 milyon euro oldu.
Bu rakam bir yıl önceki 763 milyon euroluk kâr ile karşılaştırıldığında, analistlerin yaklaşık 280 milyon euroluk zarar beklentisinden daha iyi bir rakamdı. Sewing, çalışanlara gönderdiği bir notta zararın "yalnızca yasal karşılıktan kaynaklandığını" belirterek "faaliyet gücümüz ortada" dedi ve bankanın hedeflerini tutturacağını söyledi.
Yatırımcılar yüksek faiz oranlı kazançların buharlaşıp buharlaşmadığını ve Fransa, İngiltere ve ABD'deki siyasi karışıklıkların duyarlılığı etkileyip etkilemediğini değerlendiriyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından gelen raporların ise telaş yarattığı bildiriliyor.
Postbank'a odaklanıyor
Deutsche'deki yasal sorun, milyonlarca müşterisi ve kökleri ülkenin posta sistemine dayanan ve Deutsche'nin 2008 küresel mali krizi sırasında satın almaya başladığı Postbank'a odaklanıyor. Deutsche, yıllar süren hızlı uluslararası genişlemenin ardından istikrarlı bir gelir akışıyla Almanya'daki erişimini genişletmeyi amaçlıyor.
Visa'nın 3. çeyrek geliri 2020'den sonra en düşük seviyeye indi
Visa, mali yılının üçüncü çeyreğinde Wall Street beklentilerinin altında bir gelir büyümesi gösterdi. Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketici harcamalarını sınırlaması Visa'nın gelirlerinin Wall Street hedeflerinin gerisinde kalmasına yol açtı. Visa'nın 8,90 milyar dolarlık üç aylık net geliri, analistlerin 8,92 milyar dolarlık tahminlerinin altında kaldı.
Bu, 2020'nin başından bu yana elde edilen düşük gelir oldu. Visa'nın ödeme hacmi bu çeyrekte sabit dolar bazında yüzde 7 artarken, Avrupa'daki işlemler hariç sınır ötesi hacimler yüzde 14 artarak güçlü uluslararası seyahat talebine işaret etti. 30 Eylül'de sona eren dördüncü çeyrek için şirket, geçen yıl bildirilen yüzde 10,6'ya kıyasla ‘düşük çift haneli’ oranlarda net gelir büyümesi bekliyor.
Şirket ayrıca yıllık kâr ve gelir artışı tahminlerini de teyit etti. Visa, üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak düzeltilmiş bazda hisse başına 2,42 dolar kazandı. Finans Direktörü Chris Suh analistlere yaptığı açıklamada, “ABD'de yüksek harcama yapan tüketici segmentindeki büyüme önceki çeyreklere kıyasla sabit kalırken, düşük harcama yapan tüketici segmentinde hafif bir ılımlılık gördük” dedi. Rakip kredi kartı devi American Express'in de geçen hafta ikinci çeyrek gelir beklentilerini karşılayamadığı belirtiliyor.