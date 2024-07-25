İki dünya devi dört yıl sonra zarar açıkladı

Yılın ikinci çeyreğinde 143 milyon euro zarar açıkla­yan Deutsche Bank, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik ola­rak zarar açıkladı. CEO Christi­an Sewing yönetimindeki ban­ka, art arda 15 çeyrekten sonra kâr serisini bozdu. Bankanın his­sedarlara atfedilebilir net zara­rı çeyrekte 143 milyon euro ol­du.

Bu rakam bir yıl önceki 763 milyon euroluk kâr ile karşılaştı­rıldığında, analistlerin yaklaşık 280 milyon euroluk zarar bek­lentisinden daha iyi bir rakamdı. Sewing, çalışanlara gönderdiği bir notta zararın "yalnızca yasal karşılıktan kaynaklandığını" be­lirterek "faaliyet gücümüz orta­da" dedi ve bankanın hedeflerini tutturacağını söyledi.

Yatırımcılar yüksek faiz oran­lı kazançların buharlaşıp buhar­laşmadığını ve Fransa, İngiltere ve ABD'deki siyasi karışıklıkların duyarlılığı etkileyip etkilemediği­ni değerlendiriyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından gelen rapor­ların ise telaş yarattığı bildiriliyor.

Postbank'a odaklanıyor

Deutsche'deki yasal sorun, mil­yonlarca müşterisi ve kökleri ül­kenin posta sistemine dayanan ve Deutsche'nin 2008 küresel mali krizi sırasında satın almaya başla­dığı Postbank'a odaklanıyor. Deut­sche, yıllar süren hızlı uluslararası genişlemenin ardından istikrarlı bir gelir akışıyla Almanya'daki eri­şimini genişletmeyi amaçlıyor.

Visa'nın 3. çeyrek geliri 2020'den sonra en düşük seviyeye indi

Visa, mali yılının üçüncü çey­reğinde Wall Street beklentile­rinin altında bir gelir büyüme­si gösterdi. Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketici harca­malarını sınırlaması Visa'nın ge­lirlerinin Wall Street hedefleri­nin gerisinde kalmasına yol açtı. Visa'nın 8,90 milyar dolarlık üç aylık net geliri, analistlerin 8,92 milyar dolarlık tahminlerinin altında kaldı.

Bu, 2020'nin ba­şından bu yana elde edilen dü­şük gelir oldu. Visa'nın ödeme hacmi bu çeyrekte sabit dolar bazında yüzde 7 artarken, Av­rupa'daki işlemler hariç sınır ötesi hacimler yüzde 14 arta­rak güçlü uluslararası seyahat talebine işaret etti. 30 Eylül'de sona eren dördüncü çeyrek için şirket, geçen yıl bildirilen yüzde 10,6'ya kıyasla ‘düşük çift hane­li’ oranlarda net gelir büyümesi bekliyor.

Şirket ayrıca yıllık kâr ve gelir artışı tahminlerini de teyit etti. Visa, üçüncü çeyrek­te beklentilere paralel olarak düzeltilmiş bazda hisse başına 2,42 dolar kazandı. Finans Di­rektörü Chris Suh analistlere yaptığı açıklamada, “ABD'de yüksek harcama yapan tüke­tici segmentindeki büyüme önceki çeyreklere kıyasla sabit kalırken, düşük harcama ya­pan tüketici segmentinde hafif bir ılımlılık gördük” dedi. Rakip kredi kartı devi American Exp­ress'in de geçen hafta ikinci çey­rek gelir beklentilerini karşıla­yamadığı belirtiliyor.