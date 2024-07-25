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İki dünya devi dört yıl sonra zarar açıkladı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik bazda zarar açıkladı. Ödeme sistemi Visa ise mali yılının üçüncü çeyreğinde Wall Street beklentilerinin altında bir gelir büyümesi gösterdi. Visa üçüncü çeyrek geliri 2020'den sonra en düşük seviyeye düştü.

Dünya Gazetesi
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Yılın ikinci çeyreğinde 143 milyon euro zarar açıkla­yan Deutsche Bank, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik ola­rak zarar açıkladı. CEO Christi­an Sewing yönetimindeki ban­ka, art arda 15 çeyrekten sonra kâr serisini bozdu. Bankanın his­sedarlara atfedilebilir net zara­rı çeyrekte 143 milyon euro ol­du.

Bu rakam bir yıl önceki 763 milyon euroluk kâr ile karşılaştı­rıldığında, analistlerin yaklaşık 280 milyon euroluk zarar bek­lentisinden daha iyi bir rakamdı. Sewing, çalışanlara gönderdiği bir notta zararın "yalnızca yasal karşılıktan kaynaklandığını" be­lirterek "faaliyet gücümüz orta­da" dedi ve bankanın hedeflerini tutturacağını söyledi.

Yatırımcılar yüksek faiz oran­lı kazançların buharlaşıp buhar­laşmadığını ve Fransa, İngiltere ve ABD'deki siyasi karışıklıkların duyarlılığı etkileyip etkilemediği­ni değerlendiriyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından gelen rapor­ların ise telaş yarattığı bildiriliyor.

Postbank'a odaklanıyor

Deutsche'deki yasal sorun, mil­yonlarca müşterisi ve kökleri ül­kenin posta sistemine dayanan ve Deutsche'nin 2008 küresel mali krizi sırasında satın almaya başla­dığı Postbank'a odaklanıyor. Deut­sche, yıllar süren hızlı uluslararası genişlemenin ardından istikrarlı bir gelir akışıyla Almanya'daki eri­şimini genişletmeyi amaçlıyor.

Visa'nın 3. çeyrek geliri 2020'den sonra en düşük seviyeye indi

Visa, mali yılının üçüncü çey­reğinde Wall Street beklentile­rinin altında bir gelir büyüme­si gösterdi. Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketici harca­malarını sınırlaması Visa'nın ge­lirlerinin Wall Street hedefleri­nin gerisinde kalmasına yol açtı. Visa'nın 8,90 milyar dolarlık üç aylık net geliri, analistlerin 8,92 milyar dolarlık tahminlerinin altında kaldı.

Bu, 2020'nin ba­şından bu yana elde edilen dü­şük gelir oldu. Visa'nın ödeme hacmi bu çeyrekte sabit dolar bazında yüzde 7 artarken, Av­rupa'daki işlemler hariç sınır ötesi hacimler yüzde 14 arta­rak güçlü uluslararası seyahat talebine işaret etti. 30 Eylül'de sona eren dördüncü çeyrek için şirket, geçen yıl bildirilen yüzde 10,6'ya kıyasla ‘düşük çift hane­li’ oranlarda net gelir büyümesi bekliyor.

Şirket ayrıca yıllık kâr ve gelir artışı tahminlerini de teyit etti. Visa, üçüncü çeyrek­te beklentilere paralel olarak düzeltilmiş bazda hisse başına 2,42 dolar kazandı. Finans Di­rektörü Chris Suh analistlere yaptığı açıklamada, “ABD'de yüksek harcama yapan tüke­tici segmentindeki büyüme önceki çeyreklere kıyasla sabit kalırken, düşük harcama ya­pan tüketici segmentinde hafif bir ılımlılık gördük” dedi. Rakip kredi kartı devi American Exp­ress'in de geçen hafta ikinci çey­rek gelir beklentilerini karşıla­yamadığı belirtiliyor.