İkinci asırda iş birliğimizi daha da derinleştirelim

Hamide HANGÜL

İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve yatırımın geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ortaklık anlaşmasında müzakere kararı

İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik kararlar aldıklarını aktaran Bolat, “Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni (TRINS) en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirme ve Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık.

Japonya'nın dünyada yaklaşık 2 trilyon doları bulan doğrudan yatırım portföyü içinde Türkiye'deki payının daha fazla artmasını da gönülden bekliyoruz” diye konuştu. Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırım iş birliği imkânlarını ve Ukrayna'daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştüklerini bildirdi. Japon Bakan Nishimura ise, Türkiye’nin 85 milyon nüfus ve 33 yaş ortalaması ve jeopolitik konumuyla cazip bir ülke olduğunu vurguladı.

Nishimura, “Türkiye’de 280 Japon firması faaliyet gösteriyor. Bu sayı artmaya devam edecek. Türk şirketlerinin girişimciliğini, Japon şirketlerin yüksek teknolojileriyle birleştirerek sektörleri geliştirmek istiyoruz” dedi. Nishimura, “Gelecek ikinci asır için ilişkilerimizi daha da derinleştirelim. Türkiye’de öğrendiğim bir kelime var, çok seviyorum. Kazan kazan. Birlikte kazanmaya çalışalım" diye konuştu.

"Japon KOBİ’ler de gelsin"

Yanmar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan, Ukrayna'da şu anda yol, köprü, okul, hastane gibi kamusal alanlara yönelik imarın başladığını, Türk müteahhitlerin de bu onarımda yer aldığını, Japon firmaların da makine ve ekipman noktasında destek sağladığını söyledi. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ise Japonya'daki büyük firmaların Türkiye'de temsil edildiğini, ancak KOBİ ölçeğinde firmaların bulunmadığını belirterek, "Daha çok orta ölçekli firmaları da ikna ederseniz, Türk firmalarla bir araya getirir, işbirliğini artırırız" dedi.