İklim hedeflerine ulaşmak için yeşil finansmanı seferber etmek çok önemli

Dünyanın 178 ülkesinde 241 binden fazla üyesi ve 542 binden fazla adayı bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu olan ACCA, Mısır’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27'nci Taraflar Konferansı’na (COP27) katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan COP27'de, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı ve Entegre Raporlama Derneği (ERTA) tarafından düzenlenen “Ekosistem Raporlamasında Küresel Standartların Yeniden İnşası” konulu panelde de konuşan ACCA Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Amerika Kamu İlişkileri Bölge Başkanı Vikas Aggrawal, şu görüşleri diye getirdi:

"ACCA uzun süredir, finans ve muhasebe mesleğinin sürdürülebilir işin merkezinde bulunduğuna inanıyor. Finans ve muhasebe meslek mensupları, ekonomilerin esnek, etik ve kapsayıcı olmasına imkan sağlıyor. ACCA ayrıca, herhangi bir meslek gibi, toplumdan gelen yeni beklentileri karşılamak ve kamu değeri sunmak için uyum sağlamamız ve gelişmemiz gerektiğinin de farkında. ACCA, Entegre Raporlama konusundaki çalışmaları aracılığıyla, sürdürülebilir bir ekosisteme adil bir geçişi destekleyecek küresel bir dizi sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.”

İklim hedeflerine ulaşmak için çevre koruma ve yeşil finansmanı seferber etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Vikas Aggrawal, bu finansmana erişmek için hükümetlerin ve işletmelerin küresel yatırım topluluğuyla iletişim kurma biçimlerini geliştirmelerine ihtiyaç olduğunu da hatırlatarak şunları söyledi: “Uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik raporlama standartlarının uygulanması, büyük ve küçük işletmeleri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için fonlara erişimde destekleyecektir. Finans ve muhasebe meslek mensupları, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara entegre iş değeri yaratma ve iletmede vazgeçilmez olacaklardır.”

COP27’yi değerlendiren ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, ACCA’in “Şirketlerin IFRS S2 - İklim ile İlişkili Açıklamalar Standardını Uygulamaya Hazırlık Durumları” isimli son araştırmasına atıfta bulunarak, “Araştırma küresel kuruluşların çevresel faktörlere daha fazla önem verdiklerini ve net sıfır hedeflerine ulaşmak için iş uygulamalarında önemli değişiklikler beklediklerini ortaya koydu. Ancak aynı zamanda kuruluşların beceri ve uzmanlıktan yoksun olduklarını da gösterdi” dedi.

COP27’yi değerlendiren ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz ise, “Türkiye, hem yeni kurumsal raporlama hem de uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını uyarlamak ve mevzuatları doğru biçimde şekillendirmek için kamu kurumlarını ve iş çevrelerini seferber etti. Bu seferberlik, COP27 sırasında, ülkemizin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından da ortaya koyulmuştur. ACCA'nın COP27 sonrası dönemde hem finans ve muhasebe meslek mensuplarını hem de politika geliştirme mekanizmalarını desteklemede büyük rol oynayacağına inanıyorum” diye konuştu.