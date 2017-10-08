İKMİB üyesi 500 firmaya yeşil pasaport

08 Ekim 2017

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı Murat Akyüz,

ihracatçıya yeşil pasaport uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeşil pasaport ile vize sıkıntısı kalkan ihracatçıların yurt dışı seyahatlerinin en az yüzde 20 artacağını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Yeşil pasaportta başvurular ve onayların takip edildiği yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine götüren ihracatçılarımız yeşil pasaport ile önlerindeki en büyük engellerden biri olan vize sorununu aşıyor. Firmalarımız da bu bilinçle yeşil pasaport sahibi olmak için başvurularını yapıyorlar. İMMİB olarak bugüne kadar yeşil pasaport için iki bin başvuruyu onayladık. Onaylanan başvuruların yüzde 30'u alt birliklerimizden İKMİB'e üye firmalara ait. İKMİB'e üye 500 firma yeşil pasaporta hak kazanmıştır."

Toplam 10 bin 784 firmanın yararlanacağı uygulama ile 13 bin 915 kişi yeşil pasaport sahibi olacak.

Kaynak: AA