İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'den Merkez Bankası yazısı: Siyaset teknik ayrıntılara girmemeli

Deneyimli iktisatçı, yazar, akademisyen Dr. Mahfi Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda hükümet ile merkez bankalarının ilişkisini ele alırken, siyasetin konumunun ne olması gerektiği sorusuna yanıt aradı.

Dr. Mahfi Eğilmez, yazısında, ekonomi ile siyasetin oluşumundan ve ikisinin birbiriyle etkileşiminden söz ederken, ortodoks ve heterodoks ekonomik yaklaşımları ele aldı.

'Siyaset teknik ayrıntılara karışmamalı'

Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomi ile siyasetin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini; bunun hem ideoloji hem de günlük yaşamdaki yaklaşımlar açısından böyle olduğunu ifade etti.

Dr. Mahfi Eğilmez yazısında özetle şunları kaydetti: "Ekonomi, içinde bulunduğu siyasal ortama, ideolojiye göre şekil alır. İşin bu genel görünümü dışında günlük yaşam açısından da bağımlılık söz konusudur. Siyasetçi iktidara talip olurken ekonomide neler yapacağını açıklar ve ona göre oy ister. Bu çok normaldir. Sonuçta siyasetçi iktidara talip olurken dış politikadan, iç politikaya, eğitimden adalete, spordan ekonomiye kadar bütün alanlarda neler yapacağını, neler planladığını açıklar.

Bununla birlikte siyasetin, diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de teknik ayrıntılara karışmaması gerekir. Örneğin merkez bankasına enflasyonun düşürülmesi talimatını verir. Ama bundan sonrasına karışmamalıdır. Bu genel talimat dışında merkez bankasının faizi nasıl ayarlayacağı, zorunlu karşılıkları nasıl belirleyeceği gibi teknik konulara hiçbir şekilde girmemesi gerekir.

'Bizim gibi ülkelerde...'

Günümüzde gelişmiş ülkelerde siyaset, teknik konulara karışmadığı için merkez bankaları enflasyonla mücadele gibi teknik ağırlığı yoğun bir konuda bilime uygun davranarak enflasyonu düşürmeyi başarabilmektedir. Bizim gibi ülkelerde ise siyaset bu teknik konulara karıştığı, bilimin tersine adımlar atılmasına yol açtığı için enflasyon sorunu çözülememektedir. Özetle söylemek gerekirse siyasetle ekonomi iç içedir ama teknik ayrıntılara siyaset asla girmemelidir.