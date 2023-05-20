İletişim Başkanlığı yalanladı! En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Temmuz ayında en düşük memur maaşının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacağı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, 'Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim' dedi." iddiası da yer alan bültende, mülakatın incelendiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, böyle bir ifade kullanmadığının tespit edildiği açıklandı.