İlk 5 ayda kartlı ödemede e-ticaretin payı %29’a yükseldi
Türkiye e-Ticaret Ekosistemi Raporu’na göre; geçen yıl yüzde 132 büyüyen e-ticaret satış hacmi, 1 trilyon 855 milyar TL’ye ulaştı. Kartlı ödeme verilerine göre, e-ticaretin payı 2023’te yüzde 27’ye, 2024’ün ilk 5 ayında ise yüzde 29'a çıktı. İşlem sayısı ise yıllık yüzde 23 büyüdü ve 6 milyar adede yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti.
iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle hazırlanan ‘2023 Türkiye e-Ticaret Ekosistemi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Rapora göre, Türkiye'deki e-ticaret büyümesi 2020'den bu yana düzenli olarak artıyor.
Pandemi sonrası, 2021’e geçerken yüzde 69 olan Türkiye e-ticaret satış hacminin büyüme oranı bir sonraki yıl yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2023’te ise yüzde 132 büyüyen e-ticaret sektörünün satış hacmi 1 trilyon 855 milyar TL’ye ulaştı.
2020-2021 ve 2021-2022 arasında e-ticaret işlem sayısı; sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 büyürken 2023’te işlem sayısının yıllık büyüme oranı yüzde 23 oldu ve 6 milyar adede yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti. Türkiye’nin e-ticaret hacmi dolar bazında değerlendirildiğinde ise 2022-2023 yıllarında yüzde 64 büyüyen e-ticaret pazarı; 2023 sonunda eriştiği 78 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.
Yaklaşık 1.9 trilyon TL’lik hacim değeri ile Türkiye’deki e-ticaret faaliyetleri, 2023'te Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 6.8’ine karşılık geldi. Ülkenin perakende e-ticaret hacmi ise toplam perakende hacminden aldığı yüzde 18,3’lük pay ile dijital dönüşümün perakende sektöründe etkili olduğuna işaret ediyor.
iyzico, işlem adedini 215 milyona çıkardı
iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, dijitalleşmenin ve e-ticaretin destekçisi olarak iyzico’da işlem adedinin 215 milyon, işlem hacminin ise 130 milyar TL’ye yükseldiğini kaydederek; “Kartlı ödemeler verilerine baktığımızda ise e-ticaretin payının 2023 sonunda yüzde 27’ye hatta 2024’ün ilk 5 ayı sonunda yüzde 29 seviyelerine geldiğini görüyoruz.
Bizim için oldukça önemli olan ‘iyzico ile Öde’ ödeme yöntemimizin kullanıcı sayısı yüzde 55 arttı ve bireysel kullanıcılarımızın sayısı 6 milyonu buldu. Özellikle dijital cüzdanımız ‘iyzico ile Öde’ başta olmak üzere ürünlerimiz üzerinden yapılan işlem adetlerindeki paylar giderek artıyor.
Teknoloji trendleri ekseninde dijitalleşme ve KOBİ’lere destek, önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi. Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise e-ticaret satış hacmi ve işlem sayısındaki artışların yanı sıra, 2022- 2023 arasında Türkiye’de e-ticaretin GSYİH’den aldığı pay ile perakende e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın da arttığını söyledi. Güner, Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırırken de ilgili payların Türkiye’de henüz doygunluğa ulaşmadığına ve e-ticaret açısından önde gelen ülkeleri yakalamak için potansiyeline işaret etti.
“Pazar çeşitlendirmeye odaklanabiliriz"
Türkiye’deki e-ticaret hacminin dolar bazında etkileyici bir büyüme gösterdiğini kaydeden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, “Türkiye’deki e-ticaret payını, genel ihracat içindeki payına kıyasla daha da artırmamız gerekiyor.
E-ticaretin GSYİH’den aldığı pay, artış trendi gösterse de diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de e-ticaret açısından hala bir potansiyel bulunduğunu söyleyebiliriz. Yabancı turistler başta olmak üzere yabancı müşterilere nasıl daha fazla ürün satabileceğimize ve pazarları nasıl çeşitlendireceğimize odaklanabiliriz. Üretken yapay zekânın sunduğu yenilikler sayesinde e-ticaretin katlanarak büyüyeceğini söyleyebiliriz” dedi.
En yüksek harcama ‘Black Friday’ haftasında yapıldı
-Ortalama sepet büyüklüğü 2023’te yüzde 108 büyüdü ve 255 TL artarak 492 TL’ye yükseldi. Kasım ayı, ortalama 795 TL ile ilk sırada yer aldı.
-2023’te ‘Black Friday’ haftası online alışverişlerde yılın en aktif haftası oldu. Ortalama sepet tutarındaki en yüksek harcama, 941 TL ile ‘Black Friday’ haftasında yapıldı.
-Türkiye’deki 18-65 yaş aralığındaki müşteriler toplam e-ticaret hacminin yüzde 42’sini, 26-35 yaş grubu oluşturdu.
-2023 yılında küresel e-ticaret ödemelerinin yüzde 63’ü kripto paralar, ön ödemeli kartlar ve BNPL gibi ödeme yöntemlerini içeren alternatif ödeme yöntemleriyle gerçekleşti.
-iyzico ile Öde yöntemini kullanan satıcılar üzerinden geçen e-ticaret işlemleri incelendiğinde; kredi kartıyla yapılan ödemelerin işlem sayılarında yüzde 50, satış hacminde ise yüzde 65 pay aldı.
-Satıcıların yüzde 62,8’i, Marmara Bölgesi’nin satıcı sayısı açısından ilk sırayı aldı. Marmara’yı sırasıyla yüzde 12,6 ile İç Anadolu, yüzde 11,4 ile Ege Bölgesi izledi. Son sırayı ise yüzde 1,2 ile Doğu Anadolu Bölgesi aldı.