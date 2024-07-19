İlk 5 ayda kartlı ödemede e-ticaretin payı %29’a yükseldi

iyzico, Dogma Alares ve Elektro­nik Ticaret İşletmecileri Derne­ği (ETİD) iş birliğiyle hazırlanan ‘2023 Türkiye e-Ticaret Ekosiste­mi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Rapora göre, Türkiye'deki e-ticaret büyümesi 2020'den bu yana düzenli olarak artıyor.

Pandemi sonrası, 2021’e geçerken yüzde 69 olan Tür­kiye e-ticaret satış hacminin büyüme oranı bir sonraki yıl yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2023’te ise yüzde 132 bü­yüyen e-ticaret sektörünün satış hac­mi 1 trilyon 855 milyar TL’ye ulaştı.

2020-2021 ve 2021-2022 arasında e-ticaret işlem sayısı; sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 43 büyürken 2023’te işlem sayısının yıllık büyüme oranı yüzde 23 oldu ve 6 milyar adede yakın e-ti­caret işlemi gerçekleşti. Türkiye’nin e-ticaret hacmi dolar bazında değer­lendirildiğinde ise 2022-2023 yılla­rında yüzde 64 büyüyen e-ticaret pa­zarı; 2023 sonunda eriştiği 78 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Yaklaşık 1.9 trilyon TL’lik hacim değeri ile Türki­ye’deki e-ticaret faaliyetleri, 2023'te Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 6.8’ine karşılık geldi. Ülkenin perakende e-ticaret hacmi ise toplam perakende hacminden aldığı yüzde 18,3’lük pay ile dijital dönüşümün pe­rakende sektöründe etkili olduğuna işaret ediyor.

iyzico, işlem adedini 215 milyona çıkardı

iyzico Satış ve Pazarlamadan So­rumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeb­nem Dağ Güven, dijitalleşmenin ve e-ticaretin destekçisi olarak iyzico’da işlem adedinin 215 milyon, işlem hac­minin ise 130 milyar TL’ye yükseldi­ğini kaydederek; “Kartlı ödemeler ve­rilerine baktığımızda ise e-ticaretin payının 2023 sonunda yüzde 27’ye hatta 2024’ün ilk 5 ayı sonunda yüz­de 29 seviyelerine geldiğini görüyo­ruz.

Bizim için oldukça önemli olan ‘iyzico ile Öde’ ödeme yöntemimizin kullanıcı sayısı yüzde 55 arttı ve birey­sel kullanıcılarımızın sayısı 6 milyo­nu buldu. Özellikle dijital cüzdanımız ‘iyzico ile Öde’ başta olmak üzere ürünlerimiz üzerinden yapılan işlem adetlerindeki paylar giderek artıyor.

Teknoloji trendleri ekseninde dijital­leşme ve KOBİ’lere destek, önceliği­miz olmaya devam edecek” dedi. Dog­ma Alares Kurucu Ortağı Erdal Gü­ner ise e-ticaret satış hacmi ve işlem sayısındaki artışların yanı sıra, 2022- 2023 arasında Türkiye’de e-ticaretin GSYİH’den aldığı pay ile perakende e-ticaretin toplam perakendeden al­dığı payın da arttığını söyledi. Güner, Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştı­rırken de ilgili payların Türkiye’de he­nüz doygunluğa ulaşmadığına ve e-ti­caret açısından önde gelen ülkeleri ya­kalamak için potansiyeline işaret etti.

“Pazar çeşitlendirmeye odaklanabiliriz"

Türkiye’deki e-ticaret hacmi­nin dolar bazında etkileyici bir bü­yüme gösterdiğini kaydeden Elekt­ronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, “Türkiye’deki e-ticaret payını, genel ihracat içindeki payına kıyasla daha da artırmamız gerekiyor.

E-ticare­tin GSYİH’den aldığı pay, artış trendi gösterse de diğer ülkelerle kıyaslan­dığında, Türkiye’de e-ticaret açısın­dan hala bir potansiyel bulunduğu­nu söyleyebiliriz. Yabancı turistler başta olmak üzere yabancı müşteri­lere nasıl daha fazla ürün satabilece­ğimize ve pazarları nasıl çeşitlendi­receğimize odaklanabiliriz. Üretken yapay zekânın sunduğu yenilikler sayesinde e-ticaretin katlanarak bü­yüyeceğini söyleyebiliriz” dedi.

En yüksek harcama ‘Black Friday’ haftasında yapıldı

-Ortalama sepet büyüklüğü 2023’te yüzde 108 büyüdü ve 255 TL artarak 492 TL’ye yükseldi. Kasım ayı, ortalama 795 TL ile ilk sırada yer aldı.

-2023’te ‘Black Friday’ haftası online alışverişlerde yılın en aktif haftası oldu. Ortalama sepet tutarındaki en yüksek harcama, 941 TL ile ‘Black Friday’ haftasında yapıldı.

-Türkiye’deki 18-65 yaş aralığındaki müşteriler toplam e-ticaret hacminin yüzde 42’sini, 26-35 yaş grubu oluşturdu.

-2023 yılında küresel e-ticaret ödemelerinin yüzde 63’ü kripto paralar, ön ödemeli kartlar ve BNPL gibi ödeme yöntemlerini içeren alternatif ödeme yöntemleriyle gerçekleşti.

-iyzico ile Öde yöntemini kullanan satıcılar üzerinden geçen e-ticaret işlemleri incelendiğinde; kredi kartıyla yapılan ödemelerin işlem sayılarında yüzde 50, satış hacminde ise yüzde 65 pay aldı.

-Satıcıların yüzde 62,8’i, Marmara Bölgesi’nin satıcı sayısı açısından ilk sırayı aldı. Marmara’yı sırasıyla yüzde 12,6 ile İç Anadolu, yüzde 11,4 ile Ege Bölgesi izledi. Son sırayı ise yüzde 1,2 ile Doğu Anadolu Bölgesi aldı.