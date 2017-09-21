İlk 8 ayda köprü ve otoyolları 278 milyon araç kullandı

21 Eylül 2017

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, ağustosta köprü ve otoyollardan 41 milyon 609 bin 950 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 132 milyon 453 bin 780 lirayı buldu.

Araçların 30 milyon 236 bin 676'sı otoyolları kullandı ve bu araçlardan 103 milyon 573 bin 676 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 373 bin 274 araçtan da 28 milyon 880 bin 104 lira ücret alındı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise köprü ve otoyollardan geçen 278 milyon 751 bin 135 araçtan 963 milyon 941 bin 938 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 727 milyon 750 bin 346 lirası otoyollardan, 236 milyon 191 bin 592 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi.

Bu dönemde otoyolları 192 milyon 357 bin 439, köprüleri de 86 milyon 393 bin 696 araç kullandı.

Kaynak: AA