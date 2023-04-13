İlk çeyrekte Türkiye'de 39 milyon yolcu uçtu

Direkt transit yolcular ile toplam yolcu sayısı yüzde 31,5 artışla 38 milyon 983 bine yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, havalimanlarındaki yolcu sayısındaki artış mart ayında da devam etti.

Uçak trafiği mart ayında geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 17,4 artarak 64 bin 29’a, dış hatlarda yüzde 33,6 artışla 49 bin 817’ye ulaştı. Ocak-mart dönemi de hem yolcu hem de uçak trafiğinde hareketli geçti.

İlk çeyrekte uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 24 artarak 193 bin 310’a, dış hatlarda da yüzde 33,3 artışla 140 bin 483’e yükseldi. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği yüzde 29 artışla 436 bin 550’ye ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye geneli havalimanlarındaki iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 18 milyon 755 bin olurken, dış hat yolcu trafiği de yüzde 48,3 artarak 20 milyon 193 bin oldu. Direkt transit yolcular la toplam yolcu sayısı yüzde 31,5 artışla 38 milyon 983 bine çıktı.