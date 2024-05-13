İlk çeyrekte Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni temel alarak hazırladığı raporu duyurdu.

Resmi verilere göre Türkiye'ye 2024 yılının ilk üç ayında gelen doğrudan yabancı yatırım miktar 1,5 milyar dolar oldu. Mart ayındaki miktar da 336 milyon dolar olarak kayda geçti.

796 milyon dolarlık mülk satışı

Yılın ilk çeyreğindeki 'Uluslararası Doğrudan Yatırım'ın (UDY) 1 milyar 218 milyon doları yatırım sermayesi girişleri, 796 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti.

Borçlanma araçlarının 112 milyon dolar ve yatırım tasfiyelerinin 424 milyon dolar değerindeki negatif etkileriyle, ilk çeyrekteki toplam UDY girişi, 1,5 milyar dolar oldu.

Hizmet sektörü öne çıktı

Yılın ilk çeyreğinde yatırım sermayesi girişlerinin toplam hacmi, önceki çeyreğe ve geçmiş dönemlerin çeyreklik ortalamasına göre hacmen daha sınırlı olsa da hizmet sektörü öne çıktı.

İlk çeyrekte finans ve sigorta faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret ve madencilik ve taş ocakçılığı yatırım sermayesi girişlerinin çoğunluğuna ev sahipliği yaptı.

Finans sektörü özelinde, bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri haricinde kalan 'diğer finansal hizmet faaliyetleri'nin ilk çeyrekte sektörde kaydedilen 257 milyon dolarlık yatırım girişinin 249 milyon dolarını çektiği görüldü.

Üç ülke öne çıktı

İlk çeyrekte, Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, yüzde 58’lik paylarıyla Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti. Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin kaynakları arasında Hollanda yüzde 25’lik bir pay alırken, Hollanda’yı yüzde 21 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve yüzde 12 ile Almanya izledi.