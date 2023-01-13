İlk RDD cihazları Antalya’da teslim edildi

Aynı anda yüzlerce hatta binlerce pırlantanın laboratuvar ürünü olup olmadığını belirleyen sistemin ilk siparişleri, Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen Antalya uluslararası alım etkinliğinde sahiplerine teslim edildi, yeni siparişler alındı ve sırasına göre mart fuarına kadar yüzlerce sipariş teslim edilmiş olacak.

Yıllarca süren AR-GE çalışmaları sonunda mücevher sektörü için önemli sistemler geliştiren bir ekibin başarılı çalışmasının sonu olan teknoloji sayesinde Türk mücevher sektörü ihracattaki katma değerini de arttıracak.