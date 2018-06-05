'İmar Barışı' sonrası yeni yasalar geliyor

05 Haziran 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları AA Editör Masası'nda açıkladı.

Düzenlemeye ilişkin Özhaseki, "Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla başbaşayız. Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor. İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." ifadesini kullandı.

Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inandıklarını söyledi.

"Asıl yasa bu değil"

İmar Barışı düzenlemesinin üç tane istisnası olduğunu belirten Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası." dedi.

Bakan Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor." diye konuştu.