İmar Barışı'nda başvuru tarihi ve detaylar belli oldu

02 Haziran 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"le ilgili tarih belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İmar Barışı'nda, 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabileceklerini, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek'' şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, yapı kayıt belgesi bedeliyle ilgili olarak da, ''Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler, deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşümdeki çalışmalarda kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih etmeleri halinde sıfır faizli kredi imkanı da sağlanacak'' diye bilgi verdi.