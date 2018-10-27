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İmar barışında süre uzatılıyor

İmar barışında başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılması planlanıyor.

İmar barışında süre uzatılıyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.

İmar barışına çok yoğun bir başvuru olduğunu belirten Kurum, "Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mevcut durumda yapı kayıt belgesi için başvurular 31 Ekim’de, taksit ödemeleri ise 31 Aralık’ta son buluyor. 

Kaynak: AA

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