İmar barışında süre uzatılıyor

27 Ekim 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışında başvuru süresine ilişkin, "31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi.

İmar barışına çok yoğun bir başvuru olduğunu belirten Kurum, "Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mevcut durumda yapı kayıt belgesi için başvurular 31 Ekim’de, taksit ödemeleri ise 31 Aralık’ta son buluyor.

Kaynak: AA