IMF Başkanı Georgieva: Yüksek kamu borcu sorunları artırıyor, orta vadeli büyüme sönük olacak 

Georgieva, 21-26 Ekim'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi "Daha iyisini yapabiliriz" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Kararlı para politikası eylemi, tedarik zinciri kısıtlamalarının hafifletilmesi ve gıda ile enerji fiyatlarının ılımlı hale gelmesinin birleşiminin fiyat istikrarına neden olduğuna işaret eden Georgieva, "Büyük küresel enflasyon dalgası geri çekiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, bunun küresel ekonomiyi resesyona ve büyük ölçekli iş kayıplarına sürüklemeden yapıldığına dikkati çekerek, hem ABD hem de Avro Bölgesi'nde iş gücü piyasalarının düzenli şekilde soğuduğunu kaydetti.

Bu dayanıklılığın, zaman içinde inşa edilen güçlü politika ve kurumsal temeller ile uluslararası politika iş birliğinden geldiğini söyleyen Georgieva, gelişmiş ve birçok gelişmekte olan pazarda merkez bankası bağımsızlığı, bankacılık reformları ve dünya çapında kapasite geliştirmeden faydalandıklarını anlattı.

"Orta Doğu'da büyüyen çatışmadan endişe duyuyoruz"

Georgieva, enflasyon oranları düşse de fiyat seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, bunların düşük büyüme ve yüksek borcun bir araya gelerek zorlu bir geleceğe işaret ettiği bir zamanda gerçekleştiğini vurguladı.

Zor bir jeopolitik ortamda olunduğuna işaret eden Georgieva, "Hepimiz Orta Doğu'da büyüyen çatışmadan ve bunun bölgesel ekonomileri ve küresel petrol ile doğal gaz piyasalarını istikrarsızlaştırma potansiyelinden çok endişe duyuyoruz." dedi.

Bu durumun tahminlerin düşük büyüme ve yüksek borç kombinasyonuna işaret ettiği bir zamanda gerçekleştiğini belirten Georgieva, "Orta vadeli büyümenin sönük olacağı tahmin ediliyor, pandemi öncesine göre çok düşük değil ancak yeterince iyi olmaktan da uzak." diye konuştu.

Georgieva, bunun yoksulluğu ortadan kaldırmaya veya ihtiyaç duyulan istihdamı yaratmaya da yetmediğini kaydetti.

"Artan kamu borcu tabloyu daha da sıkıntılı hale getiriyor"

Yüksek ve artan kamu borcunun, tabloyu daha da endişe verici hale getirdiğini vurgulayan Georgieva, borç arttıkça, düşük gelirli ülkelerde mali alanın orantısız şekilde daha fazla daraldığına dikkati çekti.

Gorgieva, ulusal güvenlik endişeleriyle hareket eden büyük oyuncuların giderek daha fazla endüstriyel politika ve korumacılığa başvurduğuna ve ticaret kısıtlaması getirdiğine de değinerek, "Bundan sonra, ticaret eskisi gibi büyüme motoru olmayacak." dedi.

Georgieva, hükümetlerin borçları azaltmak ve bir sonraki şoka karşı tamponlarını yeniden oluşturmak için çalışması gerektiğinin altını çizerek, bütçelerin konsolide edilmesinin önemine değindi.

Ülkeler genelinde siyasi söylemin giderek mali genişlemeyi desteklediğine işaret eden Georgieva, geleneksel olarak mali açıdan muhafazakar olan siyasi partilerin bile borç al harca eğilimi geliştirdiğini anlattı.

Georgieva, mali reformların kolay olmadığına ancak gerekli olduğuna, kapsayıcılığı ve fırsatları artırabileceğine dikkati çekti.

Reform vurgusu

Georgieva, orta vadede büyümenin önemini vurgulayarak, iş gücü piyasasına, sermayenin harekete geçirilmesine ve üretkenliğin artırılmasına yönelik reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Entegre bir ekonomik topluluğun üyeleri olarak ülkelerin kendi karşılaştırmalı üstünlüklerinden faydalanarak birlikte yapabilecekleri çok şey olduğunu dile getiren Georgieva, ticaret, iklim ve yapay zeka gibi alanlarda ülkelerin birlikte çalışmayı yeniden öğrenmesi gerektiğini kaydetti.