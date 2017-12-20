IMF: Brexit, İngiltere ekonomisini etkiliyor

20 Aralık 2017

IMF Başkanı Christine Lagarde, İngiltere ekonomisinin geçen yıl yapılan Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunun etkilerini hissetmekte olduğunu söyledi.

Lagarde, "AB referandumu ve hükümetin referandumda çıkan kararı yerine getirmek için attığı adımlar hali hazırda ekonomi üzerinde etkili oluyor. İngiltere ekonomisinde büyüme yıl başından bu yana kayda değer şekilde yavaşladı" diye konuştu.

Şirketlerin İngiltere ile AB arasındaki gelecekteki ticaret kurallarının nasıl olacağı konusunda büyük bir netleşme görene kadar yatırım kararlarını ertelediklerine işaret eden Lagarde, "İngiltere ile Avrupa Birliği, Mart 2018 için bir geçiş dönemi üzerinde kısa zamanda bir anlaşmaya varmalı" dedi.

"İngiltere, zor kararlarla karşı karşıya kalabilir"

İngiltere'nin gelecekteki şoklara yanıt verebilecek alan yaratmak için bütçe açığı azaltımına devam etmesi gerektiğini ifade eden Lagarde, İngiltere'nin kamu sektörü büyüklüğü ve finansman konularında zor kararlarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

İngiltere'nin altyapı ve innovasyonda yatırım yetersizliği olduğuna ve insan kaynağında eksikliği bulunduğuna işaret eden Lagarde, "Eğer işsizlik oranı ücretlerde çok hızlı büyümeye yol açar ise BoE'nin daha hızlı şekilde faizleri sıkılaştırması gerekebilir" diye konuştu.

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