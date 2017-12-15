AB'den Brexit açıklaması: İkinci aşama çok daha zor olacak

15 Aralık 2017

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle ilgili görüşmelerde ikinci aşamanın gelecek hafta başlaması beklenirken, İngiltere Başbakanı Theresa May görüşmeler nedeniyle ülkesinde zor günler geçiriyor.

İngiltere Parlamentosu, önceki gün düzenlenen oylamada, Brexit konusunda nihai anlaşmanın hükümet yerine parlamento tarafından onaylanması kararı almıştı. May için ağır bir yenilgi olan karara, kendi partisi olan Muhafazakarlardan birçok vekil de destek vermişti.

BBC'nin haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'yle Brexit görüşmelerinin ikinci aşamasının ilk aşamaya göre "çok daha zor olacağını" söyledi. Juncker, AB'nin önceliğinin ilk aşamada kabul edilen anlaşmaya resmiyet katmak olacağını belirtti.

May'den AB liderlerine çağrı

İngiltere ve AB'nin geçen hafta vardıkları anlaşma, İngiltere'nin AB'ye 35-39 milyar sterlin ödemesini ve İrlanda'yla katı bir sınır oluşturulmamasını öngörüyor. Ancak İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis'in, anlaşmanın kanunen bağlayıcı olmadığını ve ticaret anlaşmasının sonuçsuz kalması halinde Brexit faturasını ödemeyebileceklerini açıklaması tartışma yaratmıştı.

Brüksel'de dün düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde konuşan İngiltere Başbakanı May ise, AB liderlerine anlaşmaya destek verme çağrısı yaptı ve AB ile gelecekte yakın bir işbirliği kurmak istediklerini ifade etti.

İngiltere Parlamentosu'ndan May'e Brexit darbesi