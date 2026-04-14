IMF küresel büyüme tahminini düşürdü: Savaş küresel ekonomiyi sarsıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), İran savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kurumun yayımladığı güncel Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e düşürüldü.

IMF, savaşın tetiklediği enerji şokunun küresel ekonomik ivmeyi önemli ölçüde zayıflattığını vurguladı.

Hürmüz Boğazı riski ekonomiyi tehdit ediyor

Raporda, özellikle kritik enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimalinin küresel ekonomi açısından büyük risk oluşturduğu belirtildi. IMF, çatışmanın uzaması halinde enerji arzında ciddi aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Enflasyon yükseliyor, büyüme düşüyor

Güncellenen tahminlere göre küresel enflasyon yüzde 4,4 seviyesine yükselirken, daha kötü senaryolarda bu oran yüzde 6,1’e kadar çıkabiliyor.

Aynı şekilde büyüme oranı da olumsuz senaryoda yüzde 2,5’e, ağır senaryoda ise yüzde 2’ye kadar gerileyebiliyor.

Enerji fiyatları zincirleme etki yaratıyor

IMF’ye göre yüksek enerji ve emtia fiyatları, başta gıda, kimya ve lojistik olmak üzere birçok sektörde maliyetleri artırıyor. Bu durum hem enflasyonu körüklüyor hem de tüketici alım gücünü düşürüyor. Ayrıca ücret artışı taleplerinin fiyatlara yansımasıyla “enflasyon sarmalı” riskinin büyüdüğü ifade ediliyor.

Piyasalarda dalgalanma ve sıkı para politikası riski

Raporda, finansal piyasalarda ani değer kayıpları yaşanabileceği ve merkez bankalarının enflasyonla mücadele için daha sıkı para politikalarına yönelebileceği belirtildi. Bu durumun ekonomik büyüme üzerinde ek baskı oluşturabileceği vurgulandı.

IMF’den hükümetlere çağrı

IMF, hükümetlere enerji sübvansiyonlarının hedefli ve geçici olması gerektiği uyarısında bulundu. Aksi halde kamu borcunun hızla artabileceği ifade edildi.

IMF Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise geçici ateşkes gelişmelerine rağmen küresel ekonomi üzerindeki risklerin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.