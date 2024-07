IMF, ülkelerin yapay zeka hazırlık endeksini yayımladı: Türkiye ne kadar hazır?

Uluslararası Para Fonu (IMF), üretkenliği artırması, ekonomik büyümeyi hızlandırması ve gelirleri yükseltmesi beklenen yapay zekaya ilişkin raporunu yayımladı.

174 ülkenin ekonomisini dijital altyapı, insan sermayesi, işgücü politikaları, inovasyon, entegrasyon ve düzenlemelere göre inceleyen IMF, hangi ülkelerin ne seviyede yapay zekaya hazır olduğunu yaptığı inceleme sonucuna göre haritalandırdı.

IMF, daha zengin ekonomiye sahip ülkelerin, düşük gelirli ülkelere göre yapay zekayı benimsemeye daha hazır göründüğünü belirtti.

Milyonlarca işin kaybına, milyonlarca kişinin işsiz kalmasına sebep olabileceğini belirten IMF, "İleri ekonomiler, işlerin yaklaşık yüzde 30'unun yapay zeka ile uyumdan faydalanarak yapabilir" dedi.

IMF'nin, "Yapay zekadan faydalanan çalışanlar, daha yüksek maaşlar kazanabilir. Genç çalışanlar için yeni fırsatlar yaratabileceği gibi yaşlı çalışanlar için uyum sağlaması zor olabilir" ifadeleri dikkat çekti.

Hükümetleri uyaran IMF, "Yapay zekanın risklerini ve suistimallerini önlemek ve yapay zekaya güven oluşturmak için ülkelerin düzenlemeleri güçlendirmesi gerekiyor" dedi.

Ülkeleri 0.2 altı ile 0.8 ve daha fazlası olarak listeyen IMF; 0.2 ve altını sarı renk, 0.2 - 0.4 arasını açık sarı renk, 0.4 - 06 arasını açık mavi renk, 0.6 - 0.8 mavi renk, 0.8 ve üzerini lacivert renk ile kodladı.

IMF haritasına göre, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan sarı renk ile belirtildi. Cezayir, Libya, Mısır, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Bangladeş, Venezuela, Bolivya ve çok sayıda Afrika ülkesi açık sarı renk ile işaretlendi.

Güney Amerika ülkeleri olan Meksika, Brezilya, Peru, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Şili, Ekvador ve Kolombiya'nın yanı sıra Fas, Endonezya, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Ukrayna, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Romanya, Bosna-Hersek, Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Polonya ise açık mavi renk koduyla gösterildi.

En yüksek puanı alan ABD ile birlikte Kanada, Fransa, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Belçika, Almanya, Portekiz, Lüksemburg, Çin, Malezya ve Avustralya, mavi kod ile vurgulandı.

Türkiye, aldığı 0.54 puan ile açık mavi renk ile gösterilen ülkeler arasında yer aldı.

Our new AI Preparedness Index ranks 174 economies based on digital infrastructure, human capital, labor policies, innovation, integration and regulation. https://t.co/KBbgDok14z pic.twitter.com/yKmWP6LGcj