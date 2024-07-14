CNN'den saldırı analizi: Tüyler ürpertici bir sayfayı yeniden açıyor

Tarihinde çok sayıda siyasi şiddet hikayesi bulunan ABD'de, Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi gerçekleşti.

CNN yazarı Stephen Collinson, sağlık durumu iyi olan Trump'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin "Amerikan siyasetinde tüyler ürpertici bir sayfayı yeniden açıyor" başlığı ile yayımladığı yazısında, Donald Trump'a suikast girişiminin karanlık bir sayfa açtığını ve "ciddi tarihi travmaları" uyandırdığını söyledi.

Yazıya göre, silahlı saldırı, Trump'ın şu anda başkan olarak görev yapmıyor olsa da Başkanlık koltuğuna oturması halinde her zaman tehdit altında olacağının altını çizdi.

En son 1963'te John F. Kennedy (JFK) de dahil olmak üzere daha önce dört ABD Başkanı, görevdeyken uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. JFK saldırısının üstünden geçen 40 yılın ardından Gizli Servis'in uzmanlığına, Trump saldırısı ile gölge düştü.

Başkan adayı olduğu sırada Trump gibi açık hedef olan ancak abisi JFK gibi saldırıdan kurtulamayan Robert F. Kennedy, Trump gibi adaylık için kampanya yürütüyordu. Ancak 1968 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Kampanya sırasında silahlı saldırıya hedef alıan Trump, Robert F. Kennedy ile karşılaştırmalara neden oldu. Ayrıca 1968'de sivil hakları savunucu Martin Luther King Jr. da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

O zamandan bu yana ABD'deki siyasi şiddet 2011 yılında yükseldi. Arizona Demokrat Milletvekili Gabrielle Giffords, altı kişinin öldürüldüğü bir etkinlikte başından vurulduktan sonra beyin hasarı geçirdi. 2017'de Cumhuriyetçi Kongre'nin beyzbol antrenmanında ateş açan silahlı bir kişi o zamanki Meclis Çoğunluk Kâtibi Steve Scalise ve diğer üç kişiyi vurdu. Ülkede ayrıca 6 Ocak 2021'de Trump destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na düzenlendi.

Görgü şahidi anlattı: "Siyasi öfke tarafından tüketilen bir ülkenin, semptomlarından biri"

CNN'e konuşan bir görgü şahidi Joseph Meyn, eski başkanın yere düştüğünü gördüğünü ve tetikçinin vurulduğunu fark ettiğini söyledi.

Yaşadıklarının etkisiyle dikkat çekici bir ifade kullanan Meyn, saldırının siyasi öfke tarafından tüketilen bir ülkenin, semptomlarından biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Meyn, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Herkes çok öfkeli görünüyor. Dışarıda çok fazla öfkeli insan var gibi görünüyor. Bunun olmasına şaşırmadım. Orada oturuyordum ve yanımda olduğu için şok oldum. Bu çok korkunç. Bu ülkede bunun olabileceği bir siyasi söylem düzeyinde olmamalıyız. John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King... Reagan'ın da hayatına kastedildi. Şimdi de Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Bu çok saçma. Siyaset, birilerinin her şeyi kazandığı ve her şeyi kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun olmamalıdır"