IMF’den ‘değişim’ vurgusu

IMF heyeti tarafından 25-29 Ekim'de gerçekleştirilen olağan yıllık çalışma ziyaretinin ardından yayımlanan raporda, ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4 olarak gerçekleşeceği, 2024'te yüzde 3.25'e gerileyeceği tahmin edildi.

Cumartesi günü erken saatlerde yayımlanan raporda, para ve maliye politikasında Mayıs sonundaki seçimlerden bu yana yapılan değişikliklerin "memnuniyetle" karşılandığı belirtilerek, "Politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve finansal sektöre ilişkin bazı kısıtların serbestleştirilmesi" yönündeki adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı ifade edildi.

TCMB rezervlerinde iyileşme

IMF heyeti, bu adımların risk primini azalttığına ve TCMB rezervlerinde iyileşme yarattığına da dikkat çekti. Raporda politika bileşiminde yaşanan değişimin hızlanarak devam etmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, "Bunun için beklenen enflasyona göre belirlenecek olan politika faizi daraltıcı etki yaratarak dezenflasyona öncelik verilmeli, para ve kredi piyasalarının işlevselliğini artıracak şekilde regülasyonların serbestleştirilmeli ve bütçe açığının kontrol altına alınmalı" önerileri dile getirildi. Raporda 2024 sonunda enflasyonun 2024 sonunda yüzde 46, cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının ise yüzde 3 olacağı öngörüldü.