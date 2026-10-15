IMF'den yapay zeka ve faiz alarmı: Asya ekonomileri için kritik uyarı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya-Pasifik ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ancak ABD'nin para politikasındaki belirsizlik, enerji fiyatları ve yapay zeka sektöründeki dalgalanmaların bölge üzerindeki baskıyı artırabileceğini bildirdi.

IMF'nin Bangkok'taki yıllık toplantılarında yayımladığı rapora göre Asya ekonomisinin 2026'da yüzde 4,8, 2027'de ise yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor. Nisan tahminlerinin üzerinde olan bu oranlar, 2025'teki yüzde 5'lik büyümeye kıyasla yavaşlamaya işaret ediyor.

Yapay zeka büyümeyi destekliyor ama risk de yaratıyor

Tahminlerdeki yukarı yönlü revizyonda, gelişmiş Asya ekonomilerinde yapay zeka yatırımlarının yarattığı ivme etkili oldu. Bu ülkelerde büyümenin 2025'teki yüzde 2,5'ten 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanması bekleniyor. Bölgenin temel büyüme motoru olan gelişmekte olan Asya'da ise yüksek enerji fiyatları nedeniyle büyümenin yüzde 5,6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

IMF, yapay zeka talebinde yaşanabilecek sert bir düzeltmenin, teknoloji üretim zincirine yoğun bağımlılığı nedeniyle Asya ekonomilerini özellikle olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Fed'in faiz politikası yeni baskı yaratabilir

IMF'ye göre ABD'de para politikasının daha da sıkılaşması, Asya genelinde tahvil getirilerini yüksek tutabilir. Enerji şokunun ardından döviz kurları ve sermaye akışlarında oynaklık artarken birçok gelişmekte olan ülkenin para birimi değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bölgeye yabancı sermaye girişleri genel olarak güçlü kalsa da Güney Kore teknoloji hisseleri gibi bazı varlıklardan çıkışlar yaşanıyor.

ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ve Japonya'daki tahvil piyasalarında görülebilecek yeni bir stresin Asya'ya yayılması da riskler arasında gösterildi.

Yüksek borç ve enerji fiyatları kırılganlığı artırıyor

IMF, Orta Doğu'daki çatışmaların uzamasının enerji fiyatlarını yüksek tutabileceğini ve petrol rezervleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Bölgedeki kamu borçlarının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalması ise hükümetlerin yeni harcama yapma kapasitesini sınırlıyor. Finansal koşulların aniden sıkılaşması halinde borç ödeme maliyetlerinin artabileceği ve kamu maliyesinin daha fazla zorlanabileceği vurgulandı.

Merkez bankalarına enflasyon çağrısı

IMF Asya ve Pasifik Departmanı Direktörü Krishna Srinivasan, bölgedeki uzun vadeli enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarlı olduğunu ancak merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Srinivasan, enflasyonun kalıcı hale geldiği ülkelerde ilave parasal sıkılaştırmaya hazırlıklı olunması ve merkez bankası bağımsızlığının korunması gerektiğini belirtti. Hükümetlere de mali destekleri hedefli ve geçici tutma çağrısı yaparak geniş kapsamlı yakıt sübvansiyonları ile fiyat kontrollerinden kaçınılmasını önerdi.