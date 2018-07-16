İnce: Ekonomi kötü gidecek demiştik

16 Temmuz 2018

Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinden sonra ekonomide yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Seçimin üzerinden 3 hafta geçti. Döviz kurları ve enflasyon yükseliyor, faizler artıyor. Biz, tekrar seçildikleri takdirde bu gelişmelerin yaşanacağını ısrarla belirtmiş, rakibimiz ise seçimden sonra hepsinin düşeceğini iddia etmişti" dedi.

İnce'nin hedefinde yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak seçilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadı Berat Albayrak da vardı.

Olumsuz gidişin artarak devam etmesinin en temel nedeninin kötü yönetim olduğunu ve bu yönetim değişmeden iyileşme beklenemeyeceğini defalarca ifade ettiklerini dile getiren İnce, "Durumu daha da kötü yapan gelişme, damadın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasıdır" şeklinde eleştiride bulundu.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CFO’su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek. Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek."