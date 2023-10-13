İndirim kervanına MODOKO ve Tarım Kredi de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından kampanyaya katılan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak indirim kampanyası kervanına 24 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan, 10 bin ihracatçıyı, 36 bin üreticiyi ve 65 bin işyerini barındıran mobilya sektörünün en büyük temsilcisi MODOKO ile 81 ilde 3 bini aşkın mağazası bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) katıldı.

"Kârlılığımızdan vazgeçtik"

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, mobilya sektörünün son bir yıldaki periyoduna bakıldığında üreticilerin maliyetlerinin Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 13, yüzde 14 daha fazlası arttığını söyledi. Çalışkan, “Bunu TÜİK verileri de gösteriyor.

Türkiye ortalaması yüzde 47’iken, mobilyada ortalama yüzde 68’lerde. Tüketiciye yansıyan kısım ise tam tersi. Türkiye ekonomisi olarak ÜFETÜFE arasında yüzde 12’lik, 13?lük fark varken mobilya sektöründe eksi 5’lerde, eksi 6’larda. Yani mobilya üretim yapan markalar maliyetlerini rahat rahat ödeyebilmek için fiyatlarını yüzde 20’lerde gerilerde tutuyor. Mobilyacıya destek lazım.

Çok fazla emek harcanıyor üretmek için. Yüksek fabrika giderleri var. Maliyetleri döndürmek için bu durgun dönemde kârlarından vazgeçmiş durumda. Mobilyayı yüzde 20 fiyat avantajıyla almak için son 3 ay içerisindeyiz. Evlenecek olanlar, ofis kuracaklar, mobilya kuracaklar, mobilya alacaklar için en uygun dönemdeyiz. Bu fiyat avantajı yıl sonuna kadar devam edecektir” dedi.

‘Manavda taptaze indirim’ sürecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de (Tarım Kredi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

KARADENİZBİRLİK yağ fiyatını %15 düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ila 15 indirim yaptı. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, birliğin, her kampanya döneminde, üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladığını vurguladı.

Erarslan, Birliğin üreticiden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı, KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Birliğimiz bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yaparak ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12- 15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir."