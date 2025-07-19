ING Global'den TCMB tahmini: Başkan Karahan'ın açıklamalarına ve stopaj artışına dikkat çekti!

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi kurumlar art arda faiz tahminlerini açıklıyor.

ING Global de dünyayınladığı bir raporla TCMB'nin para politikasına yönelik beklentilerini açıkladı.

Banka; Karahan'ın Londra'daki yatırımcı toplantısında 'TL mevduatları yakından izliyoruz' açıklamasına ve TL mevduatlardaki stopaj oranının artmasına değinerek TCMB'nin faiz indirimi konusunda temkli olduğunu söyledi.

ING, TCMB'nin 24 Temmuz toplantısında faizi 250 baz puan indirmesini beklediklerini belirtti. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde ise kademeli faiz indirimine devam edileceğini öngördü.

ING Global'in TCMB değerlendirmesi

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Merkez Bankası Başkanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yerel halk tarafından tutulan TL mevduatlarını yakından izlediğini ve bu hesaplardaki eğilimleri para politikası için önemli bir gösterge olarak gördüğünü belirtti. Bu yorum, vadeli TL mevduatlardan alınan stopaj vergisinin artırılarak mevduat sahiplerine sağlanan getirinin azaltılmasının ardından geldi ve TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlama konusundaki temkinli duruşunun bir işareti.

Bu doğrultuda, bankanın faiz indirimlerine 24 Temmuz'da 250 baz puanlık ölçülü bir indirimle başlamasını (yüzde 43,5'e kadar) ve enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde de kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz"