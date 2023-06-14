İngiliz yatırımcılara Türkiye daveti

Türkiye'nin dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefinin başarılacağına emin olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Türkiye bugüne kadar üretim faaliyetleri, Ar-Ge, lojistik faaliyetleri gibi pek çok alanda bölgesel bir merkez haline geldi. Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandıracağız" diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini ve dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını anımsatan Dağlıoğlu, 2003'ten beri Türkiye'de yıllık büyümenin yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatının 7 kat artarak 250 milyar doları aştığını ifade ederek, “Türkiye bugüne kadar üretim faaliyetleri, ArGe ve lojistik faaliyetleri gibi pek çok alanda önemli bir bölgesel merkez haline geldi.

Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandıracağız. Yatırımcıların da Türkiye'ye yatırımlarını sürdürmesini bekliyoruz. Yatırımcıları sadece üretim alanında değil, Ar-Ge, lojistik aktiviteler, bölgesel yönetim gibi farklı alanların yanı sıra temiz enerji ve altyapısı, finansal hizmetler ve dijitalleşmede de yatırıma davet ediyoruz" dedi.

"Eminim ki bu yatırımlar karşılıklı artacak"

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Salim Arda Ermut da Türkiye Varlık Fonu'nun ülkenin ekonomik görünümünü şekillendirmede önemli bir yol oynadığına vurgu yaparak, Türkiye ve İngiltere'nin ekonomik ilişkileri konusunda, "İngiltere'den Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım her zaman çok önemli ve stratejik oldu. Eminim ki bu yatırımlar karşılıklı şekilde daha da artacak. Türkiye Varlık Fonu da Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcıları desteklemede potansiyel bir partner olarak rol oynayabilir" diye konuştu.