İngiltere ekonomisi perakende desteğiyle büyüdü

İngiltere ekonomisi Nisan'da imalat ve inşaat sektörlerindeki daralmaya rağmen perakende sektöründeki canlanmayla büyüdü.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekonomi Nisan'da yüzde 0,2 büyüdü. Mart ayında ekonomi yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomi son 3 aylık dönemde ise yüzde 0,1 büyüdü. Hizmet sektörü, Mart'taki yüzde 0,5 daralmanın ardından Nisan'da yüzde 0,3 büyüme kaydetti. İmalat sektörü ise yüzde 0,3 daraldı.

Yılın ikinci çeyreğine pozitif başlangıç, resesyon riskini şimdilik masadan kaldırdı. Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefin 4 kat üzerinde seyreden enflasyonu dizginlemek için yaz boyunca faizleri artıracağı beklentisi bu sene durgunluk olacağına dair tahminleri hala canlı tutuyor.

Ekonomistler, bu sene ülkede ılımlı büyüme bekliyor. Bloomberg'in anketine göre İngiltere 2023'te yüzde 0,2 ile Almanya hariç G7 ülkelerindeki en zayıf büyüme performansını kaydedecek.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, Nisan'da hizmet sektöründeki büyüme, araç satışlarındaki artış ve eğitim sektöründeki grevlerin yavaşlamasıyla ekonominin Mart'taki daralmanın ardından toparlandığını kaydetti.