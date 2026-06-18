İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

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İngiltere Merkez Bankası (BOE), haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Para Politikası Kurulu'nda 7 üye faizde değişikliğe gidilmemesi yönünde oy kullanırken, Huw Pill ve Megan Greene politika faizinin yüzde 4'e çıkarılmasını önerdi. Toplantıda faiz indirimi yönünde oy kullanan üye olmadı.

Enflasyon görünümünde kısmi iyileşme

BOE, kısa vadeli enflasyon görünümünün önceki toplantıya kıyasla daha olumlu seyrettiğini bildirdi.

Banka, faiz patikasının enerji şokunun büyüklüğüne, ne kadar süreceğine ve ekonomi üzerindeki etkilerine bağlı olacağını vurguladı. Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesi için gerektiğinde adım atılmaya hazır olunduğu belirtildi.

Bailey'den petrol fiyatı değerlendirmesi

BOE Başkanı Andrew Bailey, petrol fiyatlarındaki düşüşü "cesaret verici" olarak değerlendirdi.

Buna karşın ekonomide bazı enflasyonist baskıların sürdüğüne dikkat çeken Bailey, ikinci tur etkilerin güçlendiğine dair işaretlerin görülmesi halinde hızlı şekilde müdahale edileceğini ifade etti.

Enerji arzına ilişkin riskler izleniyor

BOE, enerji arzının yeniden tesis edilmesi sürecinde yaşanabilecek lojistik gecikmelere ve kalıcı istikrarsızlık risklerine yönelik endişelerini de dile getirdi.