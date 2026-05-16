İngiltere ve ABD'de veri merkezleri ulusal elektriğin yüzde 6'sını kullanıyor

ABD Uluslararası Veri Merkezi Otoritesi (IDCA) tarafından yayımlanan Küresel Veri Merkezi Raporu verilerine göre, İngiltere ve ABD sınırları içindeki veri merkezlerinin elektrik tüketimi her iki ülkenin ulusal elektrik arzının yaklaşık yüzde 6'sına ulaştı.

Yapay zeka sektöründeki büyümenin tetiklediği veri merkezi tesislerindeki artış, küresel ölçekte enerji talebini artırmaya devam ediyor. Söz konusu talep artışı yerel elektrik şebekeleri üzerindeki baskıyı artırırken, bazı bölgelerde hanehalkı elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

IDCA tarafından yayımlanan 2026 yılı raporu; enerji tüketimi, bağlanabilirlik, güvenlik ve yapay zeka odaklı altyapı dönüşümünü kapsamlı bir şekilde analiz ediyor. Rapordaki verilere göre, bilgi işlem süreçleri için yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan veri merkezlerinin toplam güç ayak izi son iki yılda yüzde 36 oranında genişleme kaydetti. Bu tesisler, 2024 yılındaki yüzde 1,7 ve 2025 yılı ortasındaki yüzde 1,9'luk paylarının ardından günümüzde küresel elektrik tüketiminin yüzde 2'sini oluşturuyor.

Küresel kapasitenin büyük kısmı ABD şebekelerinden karşılanıyor

Dünyadaki veri merkezlerinin enerji kullanımı hacminde yüzde 43'lük payla ilk sırada yer alan ABD, küresel liderliğini sürdürüyor. ABD merkezli bu tesisler, ülkenin toplam elektrik talebinin yüzde 6'sına denk gelen 29,2 gigavatlık enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Küresel ölçekte veri merkezi elektrik talebi en yüksek diğer dört ülke ise Çin, Almanya, Birleşik Krallık ve Japonya olarak sıralanıyor.

Çin 8,5 gigavat tüketimle ulusal elektrik talebinin yüzde 0,8'ini oluştururken, Almanya 5,5 gigavat ile ülke talebinin yüzde 9,5'ini karşılıyor. Birleşik Krallık 2,0 gigavat tüketim seviyesiyle ulusal şebekenin yüzde 5,8'ini kapsamına alırken, Japonya 1,7 gigavat ile ülkenin elektrik talebinin yüzde 1,5'ini tüketiyor. Raporda, veri merkezlerinin ulusal şebeke tüketim payı yüzde 5 barajına ulaşan ülkelerde, toplumsal ve siyasi tepkilerin başladığı uyarısına yer veriliyor.

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030 yılına kadar iki katına çıkacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından paylaşılan güncel tahminler, IDCA verilerini destekleyen bir projeksiyon sunuyor. Ajans, veri merkezlerinden kaynaklanan toplam elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar iki katına çıkmasını beklerken, yapay zeka odaklı talebin ise bu süre zarfında üç katına çıkacağını öngörüyor. Yapılan analizler, küresel elektrik talebindeki genel büyüme yüzde 3 seviyesinde kalırken, veri merkezlerinin elektrik talebinin 2025 yılında yüzde 17 oranında yükseldiğini gösterdi.

Mart 2026 tarihinde aralarında Friends of the Earth ve Foxglove kurumlarının da bulunduğu altı sivil toplum kuruluşu, Birleşik Krallık Teknoloji Bakanı Liz Kendall'a resmi bir mektup iletmişti. Sivil toplum kuruluşları, yeni yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan yüksek elektrik talebinin ülkenin karbon emisyonlarını artırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılara rağmen, yeni veri merkezlerinin inşa edilme süreci küresel ölçekte ivme kazanmaya devam ediyor.

Enerji şirketleri yeni tesis yatırımları için tedarik süreçlerini hızlandırıyor

Enerji firması Centrica, önümüzdeki yıllarda veri merkezi yoğunluğunun artması beklenen Güney Galler bölgesinde 850 megavat kapasiteli bir gaz santralini satın aldığını teyit etti. Sektör temsilcileri ve analistler, bu yeni yapay zeka veri merkezleri filosunun tedariki için gerekli olan güç, ürün ve insan kaynağının yeterliliğini tartışmayı sürdürüyor. Sektördeki yatırımlar artarken, şebeke altyapılarının bu talebi karşılama kapasitesi finansal ve operasyonel risk analizlerinin odak noktasını oluşturuyor.

Küresel enerji arzı ve dijital altyapı yatırımları arasındaki dengesizlik, veri odaklı yeni ekonomi modelinde yıllık bazda maliyet artışlarını beraberinde getiriyor. Tesislerin enerji verimliliği ve şebeke kapasiteleri optimize edilmediği takdirde, elektrik arzındaki bu yoğunlaşma eğiliminin önümüzdeki dönemde makroekonomik büyüme dinamikleri ve enflasyonist baskılar üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.