Emeklilere yüzde 3.9 zam ve vergi muafiyeti

İngiltere’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren vergi tartışması gündemin üst sıralarına çıktı. Devlet emekli maaşının vergi muafiyeti sınırını aşmaya yaklaşması üzerine hükümet, yalnızca bu gelirle geçinen emeklilerin küçük tutarlarda gelir vergisi ödemek zorunda kalmasını önleyecek bir formül hazırlıyor. Düzenlemenin ayrıntılarının gelecek ayki bütçede açıklanması bekleniyor.

Devlet emekli maaşı neden 13 bin sterlini aşacak?

15 Eylül 2026'da açıklanan verilere göre İngiltere’de ücretler yüzde 3,9 arttı. Devlet emekli maaşında uygulanan “triple lock” sistemi nedeniyle gelecek yılki artışın da yüzde 3,9 olması bekleniyor.

“Triple lock” sisteminde devlet emekli maaşı; ücret artışı, enflasyon veya yüzde 2,5 seçeneklerinden hangisi daha yüksekse o oranda artırılıyor.

Yeni devlet emekli maaşının mevcut azami tutarı haftalık 241,30 sterlin seviyesinde bulunuyor. Bu ödemeden tam olarak yararlanabilmek için 35 yıllık National Insurance primi gerekiyor. Herhangi bir devlet emekli maaşına hak kazanmak için ise en az 10 yıllık prim şartı bulunuyor.

Vergi eşiği 12 bin 570 sterlin

Tartışmanın merkezinde İngiltere’deki 12 bin 570 sterlinlik kişisel gelir vergisi muafiyeti bulunuyor. Devlet emekli maaşının yıllık 13 bin sterlinin üzerine çıkması halinde, yalnızca bu maaşı alan emekliler dahi mevcut eşik nedeniyle gelir vergisi kapsamına girebilecek.

Hükümetin önünde iki temel yol bulunuyor: Vergi muafiyeti sınırını devlet emekli maaşı tutarının üzerine çıkarmak veya emeklilerin küçük miktarlardaki vergileri ödemesini engelleyecek yeni bir mekanizma oluşturmak.

Hükümet: Yalnızca devlet emekli maaşı alanlar vergi ödemeyecek

Emeklilik Bakanı Torsten Bell, 2025 bütçesinde verilen taahhüdün sürdüğünü belirterek, kişisel gelir vergisi sınırını yalnızca küçük miktarlarda aşan emeklilerin bu Parlamento döneminde düşük tutarlı vergileri ödeme konusunda idari yükle karşılaşmayacağını söyledi.

Bell, söz konusu taahhüdün nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların bütçede açıklanacağını bildirdi.

İngiltere Hazine Bakanlığı da yalnızca tam yeni veya temel devlet emekli maaşı alan ve bunun dışında ek ödemesi bulunmayan kişilerin gelir vergisi ödemeyeceğini açıkladı. Hazine, bu taahhüdün mevcut Parlamento dönemi boyunca geçerli olacağını belirtti.

12 milyon emeklinin geliri 470 sterline kadar arttı

Hazine Bakanlığına göre “triple lock” uygulamasının korunması sayesinde 12 milyon emeklinin geliri bu yıl 470 sterline kadar arttı. Bakanlık ayrıca İngiltere’deki kişisel gelir vergisi muafiyetinin G7 ülkeleri arasındaki en yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Ancak muhalefet düzenlemeyi eleştiriyor. Gölge Maliye Bakanı Andrew Griffith, mevcut durumun yalnızca devlet emekli maaşıyla yaşayan kişilerin ilk kez vergi faturasıyla karşı karşıya kalmasına yol açabileceğini savundu.

Uzman isimden “1 sterlin” uyarısı

Eski Emeklilik Bakanı ve LCP ortağı Sir Steve Webb ise planlanan çözümün farklı emeklilik sistemlerindeki kişiler arasında eşitsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu.

Webb’e göre eski devlet emeklilik sistemindeki bir kişi, yeni sistemdeki biriyle aynı gelire sahip olsa bile farklı muamele görebilir. Ayrıca yalnızca 1 sterlinlik ek gelir, bazı emeklilerin sınırı aşmasına neden olabilir. Böyle bir durumda kişi sadece bu 1 sterlin üzerinden değil, devlet emekli maaşı nedeniyle de gelir vergisi ödemek zorunda kalabilir ve ek vergi 88 sterline ulaşabilir.

Bu “eşik etkisinin” zaman içinde büyüyerek 2029/30 döneminde 220 sterline ulaşabileceği belirtiliyor. Küçük bir özel emeklilik birikimine sahip kişiler de yalnızca devlet emekli maaşına bağımlı kabul edilmeyeceği için korumanın dışında kalabilir.

Vergi muafiyetinin artırılmasının maliyeti 2 milyar sterlini aşabilir

Sir Steve Webb iki olası çözüm üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, bütün emekliler için kişisel gelir vergisi muafiyetinin artırılması. Böylece yalnızca yeni devlet emekli maaşıyla yaşayanların geliri vergi sınırının altında tutulabilir.

Ancak bu seçenek halihazırda vergi ödeyen emeklilere de avantaj sağlayacak. Hesaplamaya göre bu yıl vergi ödeyen 8,7 milyon emekli bulunuyor ve genel bir muafiyet artışının kamuya maliyeti 2029/30 itibarıyla 2 milyar sterlini aşabilir.

Diğer seçenek ise düşük tutarlı vergi borçlarının tahsil edilmemesi. Buna göre İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), örneğin 88 sterlin veya daha düşük vergi faturalarını düzenlemeyebilir. Böyle bir uygulama hem eski hem de yeni devlet emeklilik sistemindeki kişileri kapsayabilir. Ancak uzmanlar, bu yöntemin de belirli bir tutarın hemen üzerinde geliri bulunan kişiler için yeni bir eşik sorunu yaratabileceğine dikkat çekiyor.