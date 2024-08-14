İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti
İngiltere'de enflasyon oranı bu yıl ilk kez yükseldi ancak ekonomistlerin öngördüğü seviyenin altında kaldı.
İngiltere'de tüketici fiyat enflasyonu temmuzda yüzde 2,2 oldu.Ekonomistler yıllık TÜFE oranının yüzde 2,3'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.
Çekirdek enflasyon ise Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık yüzdae 3,3 arttı.
Perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3,6 yükseldi. Beklenti aylık bazda yüzde 0,2 düşüş olacağı ve yıllık artışın yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleyşeceği yönündeydi.
İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.