İngiltere'de konut fiyatları ve kiralar yükselmeye devam ediyor

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ortalama konut fiyatı 310 bin sterline yükseldi.

Galler'de 223 bin sterlin, İskoçya'da ise 200 bin sterlin oldu. Kira fiyatlarındaki artış oranı ise eylülde yüzde 8,4 seviyesine ulaşırken, bu artış Londra'da yüzde 9,8 ile en yüksek seviyede kaydedildi. İngiltere’de ortalama kira yüzde 8,5 artışla 1336 sterline yükseldi.