İngiltere'de konut fiyatları ve kiralar yükselmeye devam ediyor
Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları ağustosta yıllık bazda %2,8 artarak İngiltere'de 310 bin, Galler'de 223 bin, İskoçya'da ise 200 bin sterline ulaştı. Eylülde ise konut kiraları %8,4 oranında yükseldi.
Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ortalama konut fiyatı 310 bin sterline yükseldi.
Galler'de 223 bin sterlin, İskoçya'da ise 200 bin sterlin oldu. Kira fiyatlarındaki artış oranı ise eylülde yüzde 8,4 seviyesine ulaşırken, bu artış Londra'da yüzde 9,8 ile en yüksek seviyede kaydedildi. İngiltere’de ortalama kira yüzde 8,5 artışla 1336 sterline yükseldi.