İngiltere'nin kamu borcu 1960'dan beri en yüksek seviyede

Mart 2024'te Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 98,1'ine çıkarak 1960'dan beri en yüksek seviyesini gören kamu borcunun, 2073-2074 yıllarında üç katına çıkarak GSYH'nin yüzde 274'üne ulaşma riski bulunuyor.

Bu artışta nüfustaki yaşlanma, azalan iş gücü, iklim değişikliğiyle mücadelede artan harcamalar ve jeopolitik risklerin etkili olacağı öngörülüyor.

Ayrıca, GSYH'nin yüzde 45'ini oluşturan kamu harcamalarının da bu dönemde yüzde 60'a ulaşacağı, buna rağmen hükümet gelirlerinin yüzde 40 seviyesinde sabit kalacağı ve bütçe açığında büyüyen bir artışa yol açacağı tahmin ediliyor.