İnşaat maliyet endeksi ağustosta yükselişini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına yönelik inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2024 yılı Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 41,54 oranında artış kaydetti. Endeks, bir önceki aya göre ise yüzde 1,18 oranında yükseldi. İnşaat maliyet endeksindeki bu yükseliş, hem malzeme maliyetlerindeki hem de işçilik maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı.

Ağustos ayında malzeme endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,30 oranında artarken, işçilik endeksi yüzde 0,93 oranında arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 34,98 artış gösterirken, işçilik endeksi yüzde 56,86 oranında yükseldi.

Bina inşaatı maliyetleri yıllık yüzde 42,95 arttı

Ağustos ayında bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 42,95 oranında artış gösterdi. Bina inşaatında malzeme maliyet endeksi aylık yüzde 1,65, yıllık ise yüzde 37,10 oranında yükselirken, işçilik endeksi aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 55,88 oranında arttı.

Bina inşaatındaki maliyet artışının büyük ölçüde malzeme ve işçilik maliyetlerindeki yüksek oranlı artıştan kaynaklandığı görülüyor. Özellikle işçilik maliyetlerindeki yıllık yüzde 55,88’lik artış, sektördeki maliyet baskısının belirginleşmesine neden oldu.

Bina dışı yapıların maliyet endeksi yıllık yüzde 37,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 37,13 oranında artış kaydetti. Aylık bazda ise yüzde 0,52 oranında yükseldi. Bu dönemde malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,23 oranında artarken, işçilik endeksi yüzde 1,20 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 28,83, işçilik endeksi ise yüzde 60,49 oranında artış kaydetti.

İnşaat maliyetlerinin hem bina hem de bina dışı yapılar için yıllık bazda yüksek oranlı artış göstermesi, sektördeki genel maliyet baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek oranlı artış, sektörün genel maliyet yapısını olumsuz etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Maliyet artışları inşaat sektörünü zorluyor

Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artış, sektördeki firmalar üzerinde maliyet baskısı oluşturuyor. Malzeme fiyatlarındaki dalgalanma ve işçilik maliyetlerinin sürekli artması, özellikle konut inşaatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Uzmanlar, maliyetlerdeki artışın konut fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun konut alıcıları açısından da ek bir maliyet baskısı yaratabileceğini belirtiyor.

Özellikle işçilik maliyetlerindeki yıllık yüzde 56,86’lık artış, inşaat sektörünün ana gider kalemlerinden birini oluşturuyor. İşçilik maliyetlerinin bu denli yüksek oranlı artışı, sektörün karlılığını ve proje planlamasını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.