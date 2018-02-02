İnşaat malzemeleri ihracatı 11 ayda 16 milyar doları aştı

02 Şubat 2018

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı Ocak 2018 Sektör Raporu'na göre, 2016'da 15,24 milyar dolar ihracat gerçekleştiren inşaat malzemeleri sektörü, geçen yılın 11 ayında bu rakamı yüzde 7,3'lük artışla 16,34 milyar dolara yükseltti.

İnşaat malzemeleri ihracatı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak 1 milyar 613 milyon dolar oldu. Böylece kasımda geçen yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti. Pazarlarda kademeli iyileşmenin ihracat üzerindeki olumlu etkisi giderek daha çok hissedilmeye başlandı.

Kasım 2017'de inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Böylece kasımda yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışı gerçekleşti. Ocak-kasım dönemi üretimi önceki yılın yüzde 5,6 üzerinde gerçekleşti.

Kasım ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 21'inde üretim 2016'ya göre göre artarken, sadece 5 alt sektörde gerileme yaşandı.

Güven endeksinde önemli yükseliş

İnşaat sektöründe güven endeksi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış endeks verileri) 2017'nin son 4 ayında gerileme göstermişti. Güven endeksi yeni yıla ise önemli bir sıçrama ile başladı. Güven endeksi ocakta bir önceki aya ve geçen yılın kapanışına göre 12,2 puan birden yükseldi.

Güven seviyesi geçen yılın ocak ayı güven seviyesinin de 11,4 puan üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörünün 2018 yılına artan güven ile başlaması raporda olumlu bir gelişme olarak belirtildi.

Yeni alınan iş siparişleri 5 yılın zirvesinde

Yeni yılın ilk ayında alınan yeni iş siparişleri bir önceki aya göre 10,5 puan artarak sıçrama gösterdi. Mevsimselliğe rağmen alınan yeni iş siparişlerindeki sıçrama gelecek dönem inşaat işleri için ümit verdi. Nitekim yeni iş siparişleri seviyesi geçen yılın aynı ayına göre 13 puan yukarıda gerçekleşti. Alınan yeni iş siparişleri aynı zamanda son 5 yılın zirvesine çıktı.

İnşaat malzemeleri ithalatında son 3 aydır önemli ithalat artışı yaşandı. Eylül ve ekim aylarında yaşanan hızlı artışlar sonrası ithalatta kasım ayında dabir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artış gerçekleşti. Kasımda 761 milyon dolar olan ithalat, değer olarak önceki aylara göre düşmüş olmakla birlikte ithalat artışı inşaat işlerindeki canlılığın sürdüğünü gösterdi. İnşaat işlerindeki canlılık, ithalat talebini yeniden desteklemeye başladı.

Kaynak: AA