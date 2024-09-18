İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısını açıkladı. Buna göre; temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385'e yükseldi. Sektörel bazda en yüksek artış ise inşaatta yaşandı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

İnşaat sektöründe çalışan sayısı mayısta geçen yıla göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922 kişi ile rekor kırdı.

İnşaatı, gayrimenkul sektörü izledi

Gayrimenkul sektöründe de çalışan sayısı 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti, sektörde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Öte yandan son verileri değerlendiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, peşinatı olanların fiyat artışı olabileceği endişesiyle harekete geçmeye başladığını belirterek "Mevcut stoklar eriyor. Yeni arza ihtiyaç var. Bu durum inşaat faaliyetlerini canlı kılıyor. Olumlu ivmenin süreceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Kurumsallaşma çalışan sayısını artırdı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova da sektördeki kurumsallaşmayla inşaatlarda çalışan sayısının yüzde 60 artmış arttığını söyledi.

Sadece deprem bölgesinde konut üretimi için 200 bin yeni istihdam sağlandığını ifade eden Kumova, "Bu rakam toplam iş gücünün yüzde 11'lik bölümüne karşılık geliyor ki bu önemli bir artış. Yıl genelinde 2023'e göre ücretli çalışan sayısının yüzde 5 civarında artmasını bekliyoruz" dedi.

Rekor artışa rağmen eleman sıkıntısı yaşanıyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de deprem bölgesinde devam eden inşaatlar ve İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm projelerini nedeniyle artışın yüksek olduğunu söyledi. Şişik, sektörde çalışan sayısındaki rekor artışa rağmen ciddi bir eleman sıkıntısı yaşandığının da altını çizdi.

"SGK'lıya geçişler var"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da gayrimenkul hizmetleri sektöründeki ücretli çalışan sayısının uzun zamandır 100 binin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Rekor kırılmasındaki temel faktörlerden bahseden Akdoğan, "Hem sektörde faaliyet gösteren hem de sektöre yeni giren ve kendi oda kaydı ve SGK'sı ile çalışan girişimcilerden SGK'liye geçişler oluyor. Bu durum biraz da artan vergi ve işletme maliyetiyle ilgili" dedi.