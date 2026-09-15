İnşaat üretiminde yıllık düşüş: Bina tarafı fren yaptı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azaldı. Bir önceki aya göre ise üretim yüzde 1,1 arttı.

Bina inşaatında yıllık yüzde 8 düşüş

İnşaatın alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 geriledi.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde de yıllık yüzde 4,9 düşüş kaydedildi. Buna karşılık bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 14,0 artarak diğer alt sektörlerden ayrıştı.

Tüm alt sektörlerde aylık artış

Aylık verilerde ise inşaatın üç alt sektöründe de yükseliş görüldü. Bina inşaatı sektörü endeksi hazirana göre yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Böylece inşaat üretimi temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,1 yükselirken, yıllık bazdaki yüzde 4,7'lik düşüş devam etti.