İnşaatta ağustos verileri belli oldu: Yıllık artış yüzde 2,3

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3, bir önceki aya göre ise yüzde 4 arttı.

Bina dışı yapılarda güçlü artış

İnşaatın alt sektörlerinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,8 ile bina dışı yapıların inşaatında gerçekleşti. Aynı dönemde bina inşaatı üretimi yüzde 0,9 azalırken özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,1'lik sınırlı artış kaydedildi.

Aylık bazda tüm sektörler yükseldi

Ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı üretimi yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 2,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 3,8 arttı. Böylece yıllık bazdaki farklılaşmaya rağmen inşaatın tüm alt sektörlerinde aylık üretim artışı görüldü.