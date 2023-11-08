İnternette satılan ürünlere etkin denetim geliyor

Bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarla internetten sipariş verilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesi, gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edilmesi sağlanacak.

Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu’na göre, internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu alana yönelik yasal altyapı ihtiyacını gidermek amacıyla ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hazırlandığı belirtildi.

Kanun ile giderek yaygınlaşan e-ticarete konu ürünlerin Türkiye'de etkin denetlenebilmesine yönelik kuralların ortaya konulduğu ifade edildi. Kanunun alt mevzuatı olarak hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı’nın da kamuoyunun görüşüne sunulduğu ifade edildi.

Son olorak uygulanacak e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi’nin denetimleri daha etkin hale getireceği belirtiliyor. Proje ile piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticarette ürün güvenliği denetimleri alanında altyapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Elektronik ticaret denetimlerinde etkin koordinasyon sağlanması ve elektronik ticarette piyasa gözetim ve denetimini mümkün kılan bir yazılım geliştirilerek etkin denetim sistemi kurulması da hedefler arasında yer alıyor.